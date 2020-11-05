債券也可團購 100元、10美元就能入門

動輒10～100萬元起跳的債券，也可以「團購」了。金管會5日宣布，已核准湊伙公司進沙盒，實驗「債券團購平台」，讓投資人可以最低新台幣100元或10美元，參與國內外債券的團購投資，實驗期間為一年、投資上限新台幣2億元，允許1萬人參與實驗，每人以25萬元為投資上限。

金管會綜合規劃處處長林志憲表示，這是台灣金融監理沙盒核准的第八案，從開放實驗至今共有14案提出申請，已否准二件，有三件自行撤回，包括申請已久的櫻桃支付也已自行撤件，目前還有一件在補件中。

這次核准的湊伙是科技公司，也是金融科技創新園區進駐的新創團隊，經金管會輔導後，獲准進沙盒實驗債券團購平台，即經營證券商自營與經紀業務，以區塊鏈技術記錄所有交易資訊，讓民眾可以小額投資債券，且可在平台上進行買賣。

這項實驗有合作銀行，即第一銀行負責提供信託機制，所有投資人的款項、債券，都是信託在一銀，且由一銀負責購入債券及賣出；參與實驗者必須是一銀的存款戶，未來成功團購後，會有管理費0.5％，及信託費0.2％的費用。

金管會也在審查時就與財政部討論課稅問題，首先是湊伙為一般科技公司，營業稅5％，採的是一般公司課稅法，即是銷項減進項後課稅，不是採金融業的特種稅額；投資人部分會有利息所得，國內利息所得是就源扣繳，不納入所得，但納稅義務人要釐清到底是湊伙還是回歸投資人申報；若是投資國外公司債就不課稅，但有最低稅負問題，要納入最低稅負申報。