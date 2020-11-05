日盛金爆陸資？ 金管會：大股東澄清非事實

日盛金控大股東最終受益人是陸資？金管會5日會見日盛金大股東建群投資（CTL）最終受益人、建高控股總裁陳銘達，具有台灣國籍的陳銘達強調，這是其自己的投資，否認與中國明天系集團創辦人肖建華有關，自己也不是肖建華的人頭或代表人，陳銘達並表示，現階段仍是承諾會確保日盛金穩健經營。

銀行局主秘童政彰表示，金控最終受益人申報機制已在2020年7月上路，銀行局已陸續會見國內14家金控的最終受益人，溝通此一政策，陳銘達亦是銀行局主動約見，只是先前因為新冠肺炎，會面延到5日才進行，其餘13家金控的最終受益人，及日盛金另一大股東日本新生銀行都已到金管會溝通過，陳銘達是金管會見金控最終受益人的最後一場。

媒體報導陳銘達將在見金管會時承認自己是肖建華的代表人，即日盛金最終受益人有陸資。童政彰轉述，陳銘達在與銀行局長莊琇媛見面時，全盤否認媒體的報導，強調報導內容都不是事實。

陳銘達表示自己是日盛金大股東港商建群投資的最終受益人之一，且控制權過半，另外有二位最終受益人是加拿大籍。

陳銘達亦強調自己並不是肖建華的代表人或人頭，但童政彰表示，這次是第一次會面，會請陳銘達對外界關心的重點，如對建群投資的人事與財務控制權，提出進一步的說明，證明自己的最終實質控制權。