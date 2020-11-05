保險業務員灌爆網頁 金管會被迫提早給回應

草案就沒有要修這條！金管會正在預告「保險業務員管理規則」修正草案，遭到業務人員意見「灌爆」網站，要求刪除第18條，即各壽險公司不得對旗下業務員訂定獎懲辦法，金管會亦首度在法案預告期間就給予回應，強調18條並不在這次修法範圍，但意見會納入日後政策參考。

金管會這次修正保險業務員管理規則，共修正7條、新增1條文，從9月18日起預告到11月16日，主要修正內容是將業務員必須年滿20歲，配合民法修為「成年」；第二是確保業務員工作權，將停止招攬處份限制在同類保險，即壽險業務員被停招，還是可以行銷產險保單，且刪除撤銷登錄未滿三年不得再登錄的規定。

最重要的是取消保險公司可以對旗下業務員「撤銷登錄」的權力，保險公司對業務員不當行銷、錯價、放佣、代簽等違失的重大處份，只能是停止招攬3個月以上到1年之內。

同時業務員被停止招攬期間累積達2年，原本規定也要撤銷業務員登錄，這次修法亦改為5年內累計被停止招攬期間達2年者，所屬公司必須撤銷其業務員登錄，亦是鬆綁法令認定期間。

這次修19條即是因應有業務員陳情，壽險公司會對業務員帶團隊跳槽、向金管會檢舉等行為，給予撤銷登錄等「報復處份」，即壽險公司會引用19條的「其他利用其業務員身分從事業務上不當行為」，對業務員祭出停招或撤登的處份，所以金管會就拿掉壽險公司可主動「撤登」的權力。

但部分公司業務員仍是不滿意，要求一人一信，請求金管會將18條刪除，即壽險公司不得再對旗下業務員訂獎懲辦法，共有1千多則留言。

金管會在10月底就在預告網頁上提出三點回應，一是強調保險業務員是保險公司授權，為其公司招攬業務的人，所以業務員所屬的公司對其招攬行為，本來就負有管理的責任，18條即是要求各公司對業務員的招攬行為訂定相關獎懲辦法，並報給各公會檢視，以維護招攬品質，保障消費者權益。

第二是有部分保險公司引用管理規則，在其獎懲辦法中訂有招攬行為以外的規範，金管會已要求各公會協助檢視，若公司是基於實務作業對所屬業務員的其他管理需求，應依其他法令依據，另行訂定在內部規範或約定在與業務員簽訂的勞務契約中，避免衍生爭議，各公司獎懲辦法若有不符合規定者，在在近期完成改善。

第三即是業務員管理規則第18條，並非這次修正草案預告範圍，各方意見將留作日後政策的參考。