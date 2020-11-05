台企銀10月逾放大增27.55億 與張綱維有關

台企銀4日公告，因客戶營運及財務發生困難，10月底逾期放款單月大增新台幣27.55億元，逾放比也增至0.65%；據了解，此為樺福集團總裁張綱維過去主導建設公司貸款逾期所致。

台企銀今天晚間發布重訊，受經濟景氣及外在環境影響，使授信客戶營運及財務發生困難，導致銀行逾期放款增加，自結至10月31日止，逾期放款總額77.55億元，較上月的50億元，增加27.55億元。

台企銀指出，10月底銀行於逾放比率0.65%，也比上月的0.42%大增；相對，10月底備抵呆帳覆蓋率則降至200.17%。在因應措施方面，台企銀表示，未來將加速轉銷呆帳，並加強催理作業，以有效降低逾期放款。

據了解，逾期放款會一下大增27.55億元，與單一客戶貸款逾期有關，也就是樺福集團總裁張綱維過去主導的一家建設公司，名叫遠向建設，隨張綱維涉入遠航掏空案，遠向建設在淡水小坪頂一個近300戶的住宅開發案也受衝擊，公司無力償還土建融貸款及利息已滿3個月，於10月底列入逾放。

台企銀主管表示，27.55億元逾期放款中，有18億已提存呆帳，其餘9億多，還在評估是否要分期提存或於年底前全數提存呆帳。