玉山頒發培育傑出人才獎學金

人才是企業及國家競爭力的先行指標及關鍵指標，玉山金控、玉山志工基金會及玉山文教基金會10月29日舉行玉山培育傑出人才獎學金頒獎典禮，培育管理、科技、人文、護理、東協等五大領域人才，共有36位來自不同領域的學生獲獎，鼓勵學生再接再厲，用心學習，持續實踐理想，發揮更大的影響力。

包括玉山金控董事長黃永仁、玉山銀行董事長黃男州、玉山金控總經理陳美滿、玉山銀行總經理陳茂欽都出席頒獎典禮。

傑出管理與科技人才是企業與組織發揮經營綜效、創造社會價值的關鍵人才，人文素養能豐富個人與國家的文化底蘊，並創造企業的差異化特色。今年是玉山第16年頒發培育傑出人才獎學金，在管理、科技、人文領域共頒發給法律、商管、財金、電機、資工、資管、美術、音樂等多元領域人才，肯定學生在各領域的傑出表現，期許持續厚實專業，秉持溫暖與感恩的心，未來能發揮正面影響力，回饋社會，成為台灣關鍵的傑出人才。

隨著台灣高齡化社會對於醫療與照護需求漸增，今年玉山與多所護理學校合作，首次頒發培育護理人才獎學金，共有9位表現傑出、具有服務熱忱的護理學生獲獎，期許未來能持續投入護理與健康照護，成為守護民眾健康的天使。

因應打造亞洲金融平台的發展策略，玉山持續與多所大學合作，培育東協人才，今年共有八位來自柬埔寨、緬甸、越南等國家的學生獲得培育東協人才獎學金，鼓勵學生在台灣積極學習，培養國際化的能力，未來可以朝著理想前進。

玉山從成立之初就確立要跨越「綜合績效、社會責任與永續發展」的三座山，期許成為綜合績效最好，也最被尊敬的企業，秉持「一分愛可以牽引更多的愛」的志工精神，傳遞更多的愛與關懷，打造更美好的社會。