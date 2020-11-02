富邦金 力挺台灣四大馬拉松

有感於國人跑馬拉松風氣日益盛行，城市馬拉松更是全球各大城市行銷重要一環，富邦金控自今年起，成為唯一贊助「台灣品牌國際賽事」四大馬拉松賽事的金融業。

富邦金控支持台北馬拉松已有12年，除了推廣全民運動風氣，更結合金融本業，提供創新金融服務，如提供大會保險、線上刷卡服務、推出全台首張馬拉松跑者專屬旅平險及促進健康的外溢保單「天行健定期健康保險」等，累計為近50萬臺北馬拉松參與者提供多樣金融創新服務及保障。

此外，富邦特別規劃「富邦帶你一起RUN」活動，透過線上與線下行銷活動串聯，讓馬拉松成為城市創造集體記憶的最佳舞台，獲得民眾廣大迴響，不僅台北馬拉松十年影片觀看突破百萬人次，相關數位活動觸及人數高達4千萬人次，更獲得TCSA台灣永續獎創意溝通獎的肯定。

富邦對馬拉松的支持，屢獲教育部體育推手獎的肯定。今年更主動響應聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）倡議的運動環境行動（Sports for Climate Action），宣布於2025年前，將贊助三場永續環境之運動賽事，並將永續理念實踐於賽事規劃。例如今年於富邦盃少棒賽提供選手可重複使用的水瓶；並將於台北馬拉松設置廢棄物再造的特色裝置。

富邦今年也成為唯一贊助台灣四大馬拉松賽事之金融業。包含最富人情味的「台灣米倉田中馬拉松」、最「勇感」的「台北馬拉松」、最陽光的「高雄富邦馬拉松」，以及最強悍的「新北市萬金石馬拉松」。

2021年富邦將持續與地方政府合作，結合四大城市特色規劃創意行銷活動，展現城市活力同時，更讓世界看到台灣之美。富邦表示，將持續透過大型國際賽事推廣環境永續概念，擴大影響力，讓地球更美好。