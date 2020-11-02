新董座邱月琴： 第一金拚成長 不排除發動併購

第一金新任董事長邱月琴2日強調，第一金、一銀是優秀的金融機構，未來若有好的機會，不排除併購以持續擴大規模，且未來第一金也要積極追上公股金控獲利最好的兆豐金控，希望在未來幾年逐步發揮成效。

近年全球政經情勢丕變，邱月琴提出七大經營策略，包括配合政府政策、加強中小企業融資、開擴東南亞市場、強化金控功能、強化風險控管、落實法律遵循、加強人才培育，以因應近年變化莫測的國內外經濟、金融環境。

邱月琴說，「非常榮幸加入第一金這個大家庭，希望能將畢生經驗貢獻在此」；她說，大學畢業後第一份工作就在台銀，數十年如一日，現在面臨人生中職場上最大的轉折，是一個挑戰，將全力以赴。

邱月琴表示，台灣金控的規模較第一金大，但就業務種類而言，第一金更多元，人才是企業最重要的資產，要加強人才培育計畫，且除金融相關專業外，將補強數位、資安、法律等專業領域人才，以降低數位轉型所帶來的衝擊。

至於未來業務發展，東南亞市場部分，邱月琴指出，包括營業據點增加與業務規模擴大，且因應中美貿易衝突加劇，台商供應鏈有移轉至東南亞的趨勢，未來將進一步增加該市場布局。

另外，為強化金控功能，必須整合授信、承銷、創投、租賃等企業金融業務，以及消金、理財與人壽保險等個人金融業務，充分發揮金控整合行銷綜效；此外，還有配合政府政策及中小企業授信，包含提供五加二新創產業、台商回台投資及綠色能源產業所需資金的融資；中小企業是台灣經濟的基礎，一銀也會持續強化中小企業授信。