低利理債 國銀明年掀發債潮

趁低利理債，國銀2021年首季將掀發債潮。據了解，由於市場利率進入空前新低水準，因此不僅一般公司，金融業亦將趁機「理債」進入新一波發債高峰期，其中元大金控旗下元大銀、元大金控將分別各新發行50債、合計百億元的無到期可轉換非累積次順位債及一般公司債，而多家大型行庫明年擬規劃發行的無到期可轉換非累積次順位債，亦在50～150億元間。

元大金旗下元大證券已在10月完成50億元的次順位債券發行，並已在10月26日完成交割資金進帳，接下來金控與銀行，將分別在今年底和明年2月底之前完成各50億元的發債計畫。

其中元大銀行明年8月27日有一筆部位約50億的無到期可轉換非累積次順位債將到期，對此元大銀高層指出，由於現在市場利率遠低於當初發債利率，因此預計在明年2月底之前，就會先把這筆債券叩回，發行新債來降低利率。

由於元大銀的TIER 1及BIS分別在13.14％及15.39％，處於高水準，因此明年發債的布局重點在「借新還舊」，額度規模則不會擴張。

元大金不論金控、銀行的資本適足率都名列前茅，包括檢視金控財務強度最具代表性的財務指標「雙重槓桿比」，今年9月元大金該比率為111％，為金控前段班水準，元大金高層指出，趁利率低檔可作適度的財務擴張來增加帳上現金部位，但元大金目前不論是資本適足或是帳上現金都足以因應所需，因此發債規模大約在50億元以內。

金融業者指出，公司債的資金成本比起有第一類資本彌補效果的無到期非累積次順位債要低上約1個百分點，前者一般優質公司債利率一般約在0.6～0.7％，後者則至少1.5％以上，往往是前者的三倍，因此倘若資本適足率無虞，發行公司債更省資金成本。

其他大型公股行庫近來亦研議年底前及明年上半年發債規模。合庫、一銀均預定今年底前將發行50億元的無到期次順位非累積債券，明年則預計有約百億元的規模再發行，彰銀則預定會發行50億元無到期非累積次順位債，華銀則預定會在明年再申請100億元左右的次順位債額度，台企銀則估計明年應會有逾百億元的發債需求。