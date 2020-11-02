懸缺1個月 街口投信新任董事長王律傑出線

街口投信今天召開董事會改選董事及監察人，並決議選任街口投信副董事長、川圃投資控股公司法人代表人王律傑擔任董事長，不過將有待金管會審核認可董事長人選資格。

街口投信第11屆新任董事包括國票綜合證券股份有限公司、川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫、川圃投資控股股份有限公司法人代表人王皓正、川圃投資控股股份有限公司法人代表人王律傑、瑞邑投資興業有限公司法人代表人陳志睿。新任監察人為吳佳蓉、張庭榮。

金管會在9月29日通過街口投信處分案，命令街口投信解除胡亦嘉董事職務，等於是拔除他擔任街口投信董事長職務，並開罰新台幣300萬元，是對投信業者裁罰力道最重的一次。

懸缺1個月之後，街口投信進行董事改選，現任副董事長王律傑確定出線，成新一屆董事長；街口表示，這份董事新名單將送交金管會備查。

金管會表示，依照規定，街口投信新任董事長名單之後還要送金管會審核與認可。至於其他董事或監察人名單並不需要審核，後續由會計師進行內控專審，檢視公司是否有改善內部控制與公司治理狀況，金管會將再綜合審酌。

街口金融科技公司10月6日宣布，將退出投資控股公司街口投信董事會，請辭所有董事席位，未來將專注於技術開發，並以與其他專業金融機構合作模式，持續推動台灣金融科技發展。

延伸閱讀



金管會 向街口投信喊撤照

胡亦嘉出任董事長案擬再闖關 金管會：請街口投信先自行審核