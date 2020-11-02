第一金董事長邱月琴 提七大經營策略

第一金控暨第一銀行董事長邱月琴2日上任，對於近年全球政經情勢丕變，新冠疫情肆虐，面對此變化莫測的環境，她提出7大經營策略，以持續打造第一金控「永續金融 第一品牌」的價值，並且更加茁壯、成長。

7大經營策略，包括配合政府政策、加強中小企業融資、開擴東南亞市場、強化金控功能、強化風險控管、落實法律遵循、加強人才培育，以因應近年變化莫測的國內外經濟、金融環境。

邱月琴在臺灣銀行服務期間長達42年，從前台到後台，從外匯到授信，從國內到海外，接觸過各類金融業務。

邱月琴於交接典禮上表示：「非常榮幸加入這個大家庭，希望能將畢生所習得的經驗貢獻在這裡。」而她大學畢業後的第一份工作就在臺灣銀行，數十年如一日，從來沒有改變過；現在面臨人生中職場上最大的轉折，是一個挑戰，自己將全力以赴。

邱月琴表示，第一金控自2003年成立至今已有17年，集團主體第一銀行成立於1899年，迄今也邁向第121個年頭，是一家超過百年，歷史悠久的銀行；雖然如此，卻具備相當的活力，人才濟濟，充滿朝氣，所以業務才能枝葉繁茂，順利發展，並且獲利良好，為一家不可多得的優良金融機構。

雖然臺灣金控的規模較第一金控為大，但邱月琴指出，就業務種類而言，第一金控則更為多元，譬如租賃與創投業務均為臺灣金控所無；第一銀行海外據點高達39處，為國內公股之冠。

在配合政府政策及中小企業授信方面，邱月琴說，包含提供五加二新創產業、臺商回臺投資及綠色能源產業所需資金的融資；而中小企業是臺灣經濟的基礎，第一銀行在中小企業著墨甚深，績效良好，連續10年蟬聯國內中小企業放款第一名的寶座。

東南亞市場部分，邱月琴指出，包括營業據點增加與業務規模擴大，且因應中美貿易衝突加劇，臺商供應鏈有移轉至東南亞的趨勢，未來將進一步增加該市場的布局。

邱月琴表示，為強化金控功能，必須整合授信、承銷、創投、租賃等企業金融業務，以及消金、理財與人壽保險等個人金融業務，充分發揮金控整合行銷綜效。

此外，也要強化風險控管，兼顧獲利與風險，維護資產品質並達成盈餘目標；加上落實法律遵循、內稽內控、資安管理，以降低作業風險。

最後，邱月琴認為，人才是企業最重要的資產，要加強人才培育計畫，且除金融相關專業外，將補強數位、資安、法律等專業領域人才，以降低數位轉型所帶來的衝擊。

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台銀總經理邱月琴 接第一金董事長