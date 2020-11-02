美元高利定存來了！利率最高飆到7天11％

美元定存利息已降到一年期0.34％水準，但仍有多家銀行祭高利來吸睛。永豐銀行2日宣布推出「換匯優利定存」有11％（7天期）定存優惠，11月全月回饋。除了永豐銀之外，花旗、玉山銀也祭出高利外幣定存優惠。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，此次主要為了讓客戶體驗數位服務，只要一指之間，就可線上換匯加外幣定存一次到位。

永豐「換匯優利定存」可使用包括新台幣在內的14種貨幣直接換美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣等5種外幣並同時承作外幣定存，即日起，結合「永豐11月感恩慶」活動，全月享11％（7天期）定存優惠。

「永豐11月感恩慶」同步推出申辦幣倍卡新戶首刷回饋10美元再抽Gogoro VIVA Plus、線上申辦理財型房貸利率最低1.4％起，及指定信用卡友線上申辦信貸享首期0.11％低利等。

此外，永豐銀行表示，新戶申辦幣倍卡首刷回饋10美元再抽Gogoro VIVA Plus，國內消費享最高3％回饋，國外消費若搭配使用行動支付，回饋最高可達9％；於精選餐廳使用GoShare APP內建SCAN & PAY功能，並以幣倍卡綁定Apple Pay付款、最低可享64折。

不過，銀行主管提醒，7天11％是指「年利率」，換算下來7天利息僅有0.21％（0.11*7/365=0.21％），也就是說，拿50萬新台幣可換17,452美元（匯率28.65），存7天11％可拿到約36.8美元、約新台幣1,054元的利息。

花旗銀則是到年底前推出英鎊、加幣、澳幣、紐幣高利6％（7或14天）、玉山銀則是在11月30日前推出美元、人民幣、南非幣最高4％（一個月）。