金控高管薪情 女性超車男性

女力抬頭，在金控上班的女主管薪資有機會比男人高。就各金控CSR報告書所揭露，中信金、富邦金、玉山金、第一金等四家金控的女性主管平均薪資都比男性高，而唯一有揭露女性員工平均薪資的中信金控來說，在中信金上班的女員工平均年薪達137.6萬元。

中信金控指出，中信金控的基層人員每月平均收入為台灣最低基本工資的2.4倍，其中男性為2.3倍，女性為2.5倍，可看出中信金控整體薪酬優於同業，更致力於落實平等的友善職場，金控中的男女員工無論主管職或一般職，在薪資報酬、晉升比率上幾乎無差異，充分提供兩性公平競爭及發展的機會。

就CSR報告書來看，中信金整體主管職平均薪酬也是女性比男性高，且女性高階主管、中階主管的平均薪酬都比男性來得高。

除薪資待遇友善女性，就辦公空間也友善女性。中信金控指出，中信金融園區於2015年起獲得臺北市政府衛生局「優良哺擠乳室認證」，銀行常設醫務室護理人員，護理師積極參加母性健康相關課程，提供同仁專業諮詢與協助，近期於2020年10月13日參加由台北市政府衛生局舉辦的「職場護理人員暨醫護人員母乳哺育教育訓練」課程，能提供同仁孕產衛教、母乳哺育指導、寶寶照護及孕產資源分享等服務。

台新金控指出，針對新人主要依據應徵職位所需之能力及學經歷等客觀因素予以敘薪，年度調薪則考量市場水準﹑職務專業多元化及員工展現能力成熟度等因素決定，並不因性別、年齡，以及種族而有所差異。因此，台新金控男、女性同仁整體薪資報酬水準相當，無明顯差異。

國泰金控則訂定人權政策，承諾公司不會因性別或性傾向而在升遷、給薪、行為上給予差別待遇，國泰金控2019企業社會責任報告書更公開揭露，2019年一般人員年薪比約100：96（男：女），基層主管年薪比約100：112，中階主管年薪比約100：106，2019年董事會改選，增設一名女性獨立董事。