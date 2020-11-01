女力爆發 4金控占比逾六成

金管會2020年力推的「公司治理3.0」中，「性別平等」是重要指標，各金控也卯足勁力拚。就各家金控最新揭露的CSR報告書來看，包括中信金、富邦金、國泰金、元大金等女性員工占比都在六成以上；另外，就主管職來看，中信金、富邦金、元大金、第一金、國泰金外勤的女性主管比重都逾五成。

全球倡行ESG的年代，「兩性平權」也是外資愈來愈重視的一環。就金管會的數據來看，以往公股金控及銀行在性別平等上落實較良好，女董事的占比較民營金控高出許多，但近年可發現民營金控開始急起直追，愈來愈重視女力，不只女性員工占比愈來愈高，甚至民營金控中也開始出現有「女人當家」的情況，永豐金控就延攬前中華經濟研究院院長陳思寬擔任董座。

從各家金控2019年CSR報告書來看，女性員工占比逾六成的有元大金控（64.9％）、中信金控（62.05％）、富邦金控（61.1％）、國泰金控（內勤60.68％、外勤76.15％），而第一金控、台新金控女性員工占比分別為59.9％、59％，也是接近六成。

中信金控強調，目前全公司員工中女性員工占比達62.05％、女性主管人數占所有主管人數55.46％，女性初階主管比重達59.47％、接近六成，每年獲選典範員工的女性比重將近60％，顯示金控充分提供兩性公平競爭及發展的機會。

中信金控表示，為了提供員工安心工作環境，中信金控也提供各項女性照護及相關家庭支持機制，如生理假、育嬰假、陪產假、家庭照顧假、托育補助等制度。在妊娠12周（含）以下流產者，更提供優於法令規範的十天產假，以照護員工身心。

國泰金控指出，為更加了解女性員工的想法和感受，國泰金控曾於內部做過調查，結果表示，與台灣平均相比，國泰金控女性同仁對生活滿意度，包括快樂感、生活理想等，都擁有較高的生活滿意度。

國泰金也提供多項優於法令的性別友善措施，包括生理假／病假全年五日全薪（台灣法令規定為半薪）、受雇未滿六個月者流產假工資照給（台灣法令規定為半薪）等，國泰的新生兒粗出生率高於台灣平均五倍，是女性最強的後盾。