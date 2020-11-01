4行庫降預算目標 最快月底過關

財政部對四家公股行庫的預算目標調降案，最快本月起陸續放行。據了解，八家行庫中，目前還有一半行庫預算目標調降尚未獲得財政部放行，由於財部所給予的「觀察期」時限將至，且攸關員工年終、績效獎金等計算，這些行庫向財部送審達數月之久的預算目標調降計畫，預計最快本月底會陸續放行。

其中，兆豐銀則尚未向財部提出調降目標，10月下旬開始研議並將提報本月底前董事會通過，若根據兆豐銀前三季獲利來看，預算目標調降幅度應可望控制在20％之內。

根據財政部開給各行庫的條件，倘若預算調降幅度超過20％，必須送財政部審查，由於各大行庫都在6、7月向財政部提出，當時的獲利情況僅統計到今年上半年，可說是疫情對產業、銀行獲利衝擊最大的時候，因此財部當時僅願放行調降幅度不到20％的行庫，包括台銀、土銀、合庫、一銀，均已獲放行。

而台企銀、彰銀、華銀則是因為所提出的調降幅度均超過20％，因此「留校察看」數月，尚未獲財部核准，七月份時三家行庫分別向財政部提出降幅各約40％、35％、23％的預算目標調降計畫，而若依照三家行庫截至9月底止，和去年同期獲利落差的幅度相較，和當初提報財部所概估的須調降幅度落差不大，估計即使三家行庫最後二個月再怎麼衝刺，財部若願意讓其調降獲利目標，恐怕仍得接受超過兩成、接近四成的預算目標降幅。

對此相關官員釐清，財部所以先前未予放行，主要是因當時7月認為下半年應還有努力空間，希望預估調幅超過20％的行庫，下半年能再多拉一些獲利回來，不過由於預算目標調降也關乎員工獎金權益，因此財部會在年底之前陸續定案。