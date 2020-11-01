台新公益慈善網路投票 開跑

由台新銀行公益慈善基金會及其他九個基金會共同主辦的第11屆「您的一票，決定愛的力量」活動，11月1日中午起將開放網路投票，共有302家團體及個人角逐99個公益基金名額，今年首度加入使用LINE帳號認證的投票機制，民眾投票更便捷，無論使用Facebook或LINE帳號完成手機認證後，皆可參加公益投票。

台新銀行公益慈善基金會表示，今年提案服務內容涵蓋兒少、婦女、身心障礙及疾病等不同面向，提案單位除了過往的社福團體、社會企業，更擴及學生族群，號召青年學子運用所學為社福團體拍攝影片擴大社會影響力。主辦單位將依照民眾票選結果，決定獲得公益基金的社福團體。

其中「社會福利」將有72家團體獲公益基金，「文化教育」十名，「數位學習」三名，「復能自立」兩名，「社會企業」領域「地方創生」、「社福社企」各兩名，另众社企提供創新服務獎，及新加入的「藝文表演」和「公益傳播」分別為三名和五名。

本屆主視覺由愛的力量機器人結合「樂山教養院」院生畫作，以科技感打造活動主題。且11月周末於全台舉辦快閃宣傳，號召台新101家分行員工及志工，偕同社福團體邀請民眾投票，更與口罩國家代表隊「南六企業」合作，打造獨一無二限量版愛心口罩。

凡在全台快閃促票現場投滿十票，就有機會獲得愛的力量紀念版口罩，這次更利用現今當紅AR（擴增實境）方式，只要民眾透過Facebook濾鏡程式，即可由愛的力量機器人帶領線上瀏覽樂山院生的畫作，更可化身為愛的力量機器人拍攝影片，上傳Facebook增加互動。

為力邀請民眾投票支持提案，11月1日中午12點至11月30日下午5點開放上網投票，只要上網搜尋「愛的力量」或掃描QR code，進入投票網站，使用Facebook或LINE帳號登入，取得手機驗證碼即可投票，每人可投十票支持十個不同公益提案，還有機會抽中花蓮秧悅美地度假酒店、晶華酒店、台中星享道旅店及丹迪旅店住宿券。