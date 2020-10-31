新台幣急升 銀行盯授信 匯率避險列檢視

匯損災情嚴重，企業授信開始拉警報。金融業高層指出，由於新台幣急升，且未來一年恐怕都將維持為強勢貨幣的狀態，偏台灣經濟是出口導向，大部分企業戶都將面臨匯損的挑戰，因此未來在對企業戶授信上，除了以往包括營收、獲利、現金流等既有指標之外，還將重新檢視企業戶的「匯率避險準備及因應對策」。

其中，若企業戶目前的匯損已吃掉其獲利超過兩成以上幅度，銀行就會開始注意其財務和現金流的狀況。行庫高層指出，這波新台幣升得太快，現在企業戶發生匯損若在獲利兩成以內的話，算是很普遍，但如果超過兩成以上的話，銀行就會開始留心該企業戶未來營運在匯損方面的抗壓性，而倘若目前其匯損已超過獲利的五成，儘管銀行不會對其現有的額度部位「抽銀根」，但若該企業戶要新增貸款、再增加新的額度部位，恐有困難。

市場普遍預期，不只現在，未來一年，恐怕新台幣兌美元匯率都將在28、29的價位附近，甚至不無突破28元的可能性，對於許多企業戶，特別是高科技大廠認為避險成本高漲，因此即使匯損壓力很大，願意拿出來避險的部位仍有限，對此主掌授信部門的主管指出，倘若企業主拿來避險的部位有限，等於未來的匯損會處於更不確定的狀態，這時銀行會更加的對這類企業小心，在授信新額度方面的核給也將更為保守。

事實上，不少大型企業集團已開始「自救」，包括透過籌組聯貸案的方式，一次大手筆舉借美元的部位，一方面可發揮美元資產負債表上「自然避險」的功能，透過美元負債的增加，來抵銷年底出口旺季所帶來美元貨款增加，而增加的資產匯損，如兆豐銀在上周五完成簽約的廣達集團12億美元聯貸案、以及華銀在10月中旬籌組完成的英業達5億美元聯貸案，都可讓企業主發揮這種「自然避險」的功效，另一方面亦可用借來的美元部位，先行在市場上拋匯來做匯率避險，銀行業者指出，只要願意做匯率避險，銀行都願意協助相關所需融資。