外銀點金 雙元貨幣可短打

歐美市場10月下旬以來亂糟糟，新冠新增病例躍增、美國大選前夕市場震盪加劇，VIX波動率指數一度出現6月中以來新高，讓忐忑不安的民眾急於出清部位、保有現金，尤其是疲弱不堪的美元。外商銀行財富管理部門提醒，「現在不是離開市場的好時機」，當今低利率的環境下，「現金是相對最貴的資產」，目前市場情勢適合持續布局風險性資產。

星展集團投資總監侯偉福指出，世界正從疫情中邁向復甦，歐美卻出現疫情反撲，星展估測第四季再次封城鎖國的可能性偏低，許多國家已進一步放寬對人員流動的限制，預期風險資產仍將是很好的投資選擇，前所未見的刺激政策使風險性資產在第二季由谷底回升，經濟復甦之路會走上好一陣子。

整體來看，外銀財管部門不認為近期稱之「市場動盪」，滙豐私人銀行部門經過內部風險評估模型，甚至鼓勵財管客戶，抓住最近幾星期、幾個月的市場動盪。星展銀行財富管理分析，就再兩個月的時間，2021年就到了，屆時美國以外地區的經濟多能期待走向復甦，且聯準會也暗示至2023年都將維持利率接近零的水準，資金充沛加上消費回溫，財管客戶應理解這般的明確趨勢，亞洲貨幣將受益於相對強勁的基本面。

滙豐銀行指出，對美元持續保持堅挺，10月來就屬人民幣，隨著中國人民銀行仍有工具微調貨幣政策，以保持經濟復甦不受影響，人民幣升值趨勢尚未結束，不應太早自已喊停。花旗銀行財富管理則建議，匯市很適合短期操作，市場第三季來的波動現象，可以用雙元外幣相互交易，回報率肯定高於現金放在儲蓄。

財管客戶原本擔心美國大選導致美元走軟，上周以來美元指數反而走高，原因還是美國大選，只是現在陷入糾結，帶來避險需求高升。瑞銀財富管理指出，投資評估不宜只看單項，美元走軟的同時離岸人民幣卻明顯走升，黃金價格停滯在1,880美元/盎司已一個月，大宗商品熱度卻早已重燃，瑞銀預期大宗商品現貨價格在未來6至12個月升值10％至15％，波動率預期則為14％，極具有吸引力。

面臨低利率、美元波動趨弱的環境下，星展集團認為，資產配置應採取槓鈴式投資策略，同時將成長型和收益型資產納入投資組合，藉以因應市場的波動；同時也可將黃金納入投資，做為風險分散的工具，藉以降低整體投資組合的風險。