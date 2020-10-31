市場不確定性加大 壽險膽戰心驚守最後2個月

曲折跌宕的2020年剩下最後二個月，但也是壽險業最膽戰心驚的日子。美國總統大選結果即將揭曉，牽動全球資本市場，股市10月底已有回檔，債券殖利率亦攀高，都可能讓壽險公司投資的資產「跌價」，影響淨值，12月底前若又遇風暴，2021年一開始，日子將很難過。

據金管會統計，到9月底壽險業淨值來到2兆1,964億元，比8月時少了1,065億元，主要還是台股及美股都有回檔，且債券價格亦有回落，8月壽險業淨值亦少了850億元，等於二個月淨值共蒸發1,915億元。

而今年壽險業前9月稅前獲利1,967億元，等於很多股債利益都已實現、落袋為安，若再扣掉新光人壽今年認列不動產增值利益，淨值增加468億元，壽險公司淨值其實比去年底增加200~300億元而已，若年底再現股債價格回檔，恐怕就會有多家壽險公司淨值拉警報。

金管會目前除了資本適足率指標（RBC）在6月底及12月底要達200％以上，另外新增「淨值比」指標，6月及12月底淨值比必須在3％以上，若連續二期低於2％，且限期無法改善，金管會就會出手處理，可能是限制業務、懲處負責人，最嚴重就是接管。

所以今年12月底的淨值很重要，有些公司已進入第二次觀察期，再低於2％，就是落入危險區，有些公司則是在2~3％邊緣，12月底若低於2％，就是第一次「記點」，2021年上半年若不改善或增資，6月底淨值無法拉到2％以上，就是第二次「記點」，一樣掉進危險區。

對於2021年上半年，大部分壽險公司高層最擔心的就是股市回檔，淨值瞬間大量蒸發，且近年股債異常，常常同向變動，即股市重挫時，債券可能因為信用風險升高，同樣價格暴跌，加速淨值蒸發的速度，如2020年3月，新冠肺炎疫情爆發，全球恐慌時，壽險業單月淨值不見5,337億元，這幾乎等於壽險公司要賺三年的錢。

2018年第四季亦曾出現資本市場大回檔，單季壽險業淨值少了近3千億元，眼看2020年就將過去，壽險業現在最擔心的就是剩下最後二個月「守不住」，一年辛苦努力，在最後二個月淨值若大蒸發，不止2021年一開頭就「難過」，要傷腦筋籌錢、增加淨值，且年底若有價證券是未實現跌價損失，隔年也不用申請發放現金股利，股價有壓力、增資難度亦會提高。

也因此不少壽險公司已在下半年陸續減持股票部位，即是要將相關風險降到可控範圍，期待2021年能有好的開始。

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