國人金融生活調查 近五成家庭財務脆弱

台灣金融研訓院30日公布《2020台灣金融生活調查》呈現三大「錯置現象」：一、民眾儲蓄與借貸存在兩極化現象，即三成豐厚充足、三成沒有任何儲蓄；二、台灣保險滲透率世界第一，但有高達25％民眾沒有額外私人保險，保障型保單滲透仍待加強；三、近五成家庭財務潛在脆弱，約三成民眾金融風險抵抗力低或極低。

此份調查涵蓋台澎金馬共22縣市，共22,061成功受訪者，不過因多數民眾對金融相關詐騙電話多有警愓，此份電訪調查拒訪程度很高，實際成功率只有5％。報告指出，六大族群國人處財務脆弱狀態，包括30歲以下及60歲以上者、新住原及原住民、非典型就業或無業打零工者、家庭收入偏低者、租屋族及社宅居住者、婚姻狀態不穩定者，金融研訓院長黃崇哲指出，這些都是政策制定上或金融業CSR應優先關懷的對象。

黃崇哲說，年輕世代即使在不同縣市，面臨的環境和個人的金融知識與行為表現也大不相同。然而，30歲之前是提升金融風險抵抗力的黃金期，在年輕時透過金融知識和教育的介入，對未來的財務生活品質影響深遠。

金管會主委黃天牧則在執筆序言中指出報告重點，即金融風險抵抗力四大面向中，較不足的「金融素養」，他指示自110年起，金管會將廣邀17個部會提供不同群眾所需的金融教育，進一步深化我國金融教育質量及包容性，同時號召金融退休從業人員投入講師行列。

黃天牧表示，將獎勵金融翻轉教學與創新教具，希望透過更深入且廣泛的金融教育，逐步提升國人瞭解金融商品及服務的能力。黃崇哲則建議，設立「金融張老師」諮詢專線，提供客製化、具體性的建議及輔導。金研院也將給予更符合自身需求的金融教育課程，透過分地、分世代、分眾施教，如同養分補足民眾金融素養。

銀行財管建議 近七成有錢的民眾不理

台灣金融研訓院30日公佈的《2020台灣金融生活調查》顯示，有錢的民眾近七成表示「從不考慮尋求銀行財管建議」，有財務危機的民眾則有12.3％表示不願選擇金融機構借貸。

金融研訓院指出，調查結果除提供主管機關政策參考，更希望金融機構可藉此開發潛在客群或多元普惠的金融商品。從電訪中可發現，受訪者對於銀行等金融機構常是銷售導向，沒有針對不同客戶差異需求的同理心，覺得缺乏可信賴的金融服務建議。

台灣金融研訓院長黃崇哲指出，調查方法參考澳洲金融風險抵抗力研究及G20成人金融素養報告等，利用電訪蒐集全民在金融風險抵抗力、金融行為、經濟脆弱性等各面向的表現，相較各國水準，台灣屬於中等，就細項來看，台灣民眾的「金融素養」差距最大，遠低於澳洲的水準。

金研院指出，「金融素養」為金融知識和行為，對金融商品／服務的掌握和使用情形，包括了解金融商品及服務、使用金融商品及服務自信，尋求財務建議，自身財務管理等。

調查顯示，三成六的民眾「完全不了解」金融服務及商品，同時有近一半的受訪者對於使用金融商品及服務「完全沒有自信」。

此外，在應對緊急財務風險方面，19.5％民眾無法在一周內籌到10萬元，卻僅有7.1％的受訪民眾表示會向銀行貸款，1％用信用卡動用現金融借，均遠低於31.7％受訪者會向家庭、朋友或公司借款。

黃崇哲指出，有三成受訪民眾表示資金充裕，國內確實也有相當規模的高資產客群，已具備發展財富管理之利基，但僅約25％受訪者在遇到財務決策疑慮時，會尋求金融人員的專業建議，21.3％寧可參考廣告或由家人推薦，更糟的是67.2％反映從不考慮向銀行尋求財管建議，「覺得都會推銷！」