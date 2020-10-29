翁健 出任元大銀董座

元大銀行29日召開董事會通過，由元大金控總經理、元大銀行董事翁健出任元大銀董事長，元大銀隨即會將該人事案報請金管會同意，在金管會同意前，由目前代理董事長莊有德繼續代理董座職務。

金管會同意之後，未來翁健將以元大金控總經理兼任元大銀行董事長。翁健昨日在董事會後接受電訪時指出，未來將繼續強化銀行與金控旗下其他子公司包括投信、人壽、證券等合作綜效的展現，這三家子公司都是元大金旗下重要的產品製造中心，涵蓋了基金、保單，以及證券衍生性商品等，銀行則為重要的銷售端，未來也將更積極配合三家子公司開發新產品的市場拓展行動。

翁健表示，目前元大銀不論在資本適足率或逾放等等財務指標，均在金融同業間名列前茅，未來在銀行擴張業務的同時，也會力求維持現有的高水準財務指標，包括元大銀目前7,600億元的總放款量，逾放款連10億元都不到，逾放比僅0.13％、全體放款覆蓋率為1.53％，備抵呆帳覆蓋率為1,174％。

元大併寶來證券後加入元大金集團的翁健，目前也是元大銀董事，過去他在寶來集團入主華僑銀行時代，曾任僑銀常務董事、副總，在元大金合併寶來證券後，翁健除了擔任元大證券執行副總，亦出任過元大銀副總、總稽核、元大創投董事長，在銀行、證券兩大領域的資歷豐富。

元大銀前董事長范志強9月初請辭，並於上周正式去職，相關高層在范志強請辭後評估繼任人選，屬意由翁健以金控總經理兼任銀行董事長的方式出任元大銀董座。

去年出掌元大金總經理之後，翁健即開始擔任元大銀董事，他也是目前元大金發言人，由於翁健若以金控總經理來兼任銀行董事長，以他在元大金證券、銀行體系都有職務歷練的資歷，可望有助銀行、證券兩大子公司間協調與分進合擊。