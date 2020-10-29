潤寅案翻版！方悅詐貸16家國銀踩雷

國銀又被詐貸！老牌服飾集團方悅服飾相關企業涉嫌詐貸案，銀行局副局長黃光熙29日指出，銀行局掌握目前有16家銀行對方悅放款，總貸款餘額為12.25億元新台幣，純信用授信（無擔保）為5.64億元，無擔率為46％，最大債權行約貸2億元，2020年4、5月時開始出現逾期放款，各銀行已增提呆帳準備、打銷呆帳、並進行各項債權保全措施。

黃光熙指出，此案授信類別不同於潤寅詐貸案，潤寅案向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」，但方悅是以「營運週轉金、進口融資」的方式向銀行貸款。

銀行局官員進一步解釋，所謂「詐貸」就是以不實資料向銀行申貸，方悅主要是用營運週轉金來申貸，銀行依據該公司每月、每年銷貨量去算購料金，給予核貸額度，但方悅以是不實的發票提供給銀行；而潤寅則是以應收帳款融資，本來有銷貨才有應收帳款，但潤寅給銀行不實的銷貨資訊，兩者都是詐貸，只是授信類別不同。

銀行局官員表示，當發生逾放達1,000萬美元以上，或是媒體報導足以影響信譽等情況，銀行就必須做重大偶發事件申報，但目前還沒有收到銀行通報，現在消息已見報，近日應該就會收到各家通報。

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