富邦人壽大手筆 7億美元買螞蟻

富邦金控28日公告子公司富邦人壽擬申購螞蟻科技集團於香港交易所掛牌投資案，預估實際申購金額上限為7億美元（約202億台幣），由於中壽日前已公告將認購8,000萬美元，國泰人壽之前也表態可能參與這次螞蟻科技IPO掛牌，但實際認購金額還需交易後再行公告，至今預計國內壽險業至少會有三家參與該項全球規模最大的IPO案。

全球最大的IPO案即將在上海和香港（即A+H）上市，國內壽險業者看好螞蟻科技未來發展以及掛牌上市後的蜜月行情，紛紛參與申購該項IPO案。

過去國內壽險業競相參與較大規模的海外股票IPO，是在2104年阿里巴巴發行的美國存託憑證，當時包括富邦、國泰、新光等國內壽險業者都有參與，接著就是這次由阿里巴巴集團金融消費服務事業分割出來上市的螞蟻科技集團股票上次投資案。

目前已經公告的包括中國人壽預計以不超過8,000萬美元參與螞蟻科技的首次公開申購、富邦人壽則將以上限7億美元參與，但實際交易的單位數量以及每單位價格將在確定後另行公告。

至於原本就與螞蟻集團有合作關係的國泰金控，旗下國泰世華銀行今年才與大陸螞蟻科技集團合資設立重慶螞蟻消費金融公司，預計將在金融科技與互聯網等金融消費市場持續攜手拓展市場，國泰人壽也公開表示對這次螞蟻科技上市案有意願參與申購，但實際申購金額將待完成交易後再行公告。

市場預期國泰人壽也可能在近期公告參與申購，也就是國內應該至少有三大壽險公司會參與這次史上規模最大的IPO案，至於其他壽險公司是否跟進，也受市場高度關注。