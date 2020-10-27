紓困有效 國內前三季退票金額歷史次低

中央銀行27日公布9月存款不足退票統計，累計前三季退票金額326.57億元，僅高於1988年同期的279.87億元，創下歷史次低紀錄。銀行授信主管認為，主要是台灣疫情控制良好，加上政府全面紓困發揮了「及時雨」的效果，企業營運資金無虞。

根據央行統計，9月單月退票金額34.16億元，較8月小幅增加0.09億元，前三季累計退票金額則較去年同期減少85.84億元，年減20.81％。至於史上前三季退票金額最高是1996年的3,382.65億元，當時因為爆發台海飛彈危機。

銀行授信主管表示，台灣續為防疫模範生，經濟成長維持正數，出口更創下新高，政府全面啟動紓困，使企業獲得有力支援，今年以來單月退票金額全部低於50億元，平均為36.29億元，遠低於近十年單月平均63.79億元的水準。

今年各月退票情況與疫情亦步亦趨，銀行授信主管指出，衝擊最大的3月及二次疫情爆發的6月，退票金額均明顯增加，各達46.58億元及49.45億元。4月政府各項紓困方案啟動，退票金額大減至36.35億元，5月再降至30.76億元，7～9月也都再回降至40億元之下。預料第四季如果沒有新的「黑天鵝」，退票情況將是歷年來表現第二優的年度。

央行說明，9月票據交換張數644.94萬張，月增6.17％，票據交換金額1兆2,106億元，月增6.11％，主要是9月較8月增加兩個營業日，票據交換張數及金額均同步增加。存款不足退票張數共5,179張，占交換張數比率0.08％，月減0.01個百分點，存款不足退票金額34.16億元，占交換金額比率為0.28％，月減0.02個百分點，主要因為當月大戶退票減少。

9月退票金額1億元以上的大戶僅1戶，為公司戶、金額1.2億元。當月公司戶退票張數占全體比重月增0.76個百分點，公司戶退票金額占全體比重月減0.96個百分點。