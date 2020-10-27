非法集團誆稱代操外匯 2年多吸金逾11億

高雄「金盛集團」3年前誆稱代客操作外匯及多層次傳銷手法非法吸金。檢方10月22日傳喚被告與證人共13人到案說明並聲押王姓男子等4人獲准。初估2年多吸金逾11億元，受害者上千人。

高雄地檢署訊問後，認為王姓實際負責人等7人涉加重詐欺等罪，犯罪嫌疑重大，且其中王男、張姓男子甚至持有墨西哥、奈及利亞、幾內亞比索等外國護照，有逃亡滅證、勾串共犯或證人之虞，10月23日向法院聲押。法院審理後裁定王男等4人羈押禁見，6人交保。其餘被告與證人均請回。

檢方調查，數年前曾發生「馬勝集團」吸金案，導致許多民眾投資其IGC股票持股後血本無歸。

金盛集團自106年1月起，在高雄、台南市等地，以舉辦投資說明會、海外旅遊、給付高額推薦獎金等多層次傳銷手法，對外佯稱金盛集團在香港公司擁有香港證監會牌照可操作外匯，投資後每月可獲得3%至7%不等紅利，如推薦下線另可獲得高額獎金。

此外，金盛集團並宣稱投資10萬美元以上者，會以每股1.15美元的對價，贖回投資人在馬勝集團的IGC股票持股，藉此吸收當初馬勝集團吸金案受害人。初步清查自106年1月間起至107年10月間止，至少上千人受害，吸金總額達新台幣11億5800萬多元。

高雄地檢署10月22日指揮市調處，前往高雄市、台南市、台北市及新北市共12處搜索，當場扣得現金439萬多元、以及一輛賓士車和BMW汽車、Can-Am Spyder RT Limited重型機車1部、金條、金飾、名貴精品等物，並傳喚被告與證人共13人到案說明。