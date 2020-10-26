亞銀女力參與 富邦金稱冠台灣

富邦金控推動性別平權有成，獲國際級肯定。《亞洲貨幣（Asiamoney）》雜誌10月發布亞洲女力報告，富邦金控在女性員工占比及晉用女性新鮮人占比上，雙雙名列亞洲銀行前十名、奪下台灣第一，顯見富邦金積極落實性別平等，並持續推動女性員工的聘雇、發展與升遷，營造多元及包容的企業文化，已成為亞洲性別友善企業典範。

《亞洲貨幣》雜誌是公布「2020亞洲銀行業女力調查報告（Leaders for Women Survey 2020）」，調查亞洲銀行業的女性勞動參與率。

富邦金控董事長蔡明興表示，很感謝《亞洲貨幣》雜誌看到我們在性別平權議題的努力，並給予富邦金控高度肯定！富邦金控致力於聯合國永續發展目標（SDGs）─「性別平等」，包括在徵才、任用、培育與晉升上都致力於男女性別平等，近五年來，女性員工比率均維持六成，擔任管理職與業務單位的女性主管人數比例也過半，男女薪酬落差亦遠低於全球平均。未來我們將繼續努力，希望能持續發揮正向的力量，與員工攜手打造性別友善的職場。

《亞洲貨幣》雜誌今年首度公布「2020亞洲銀行業女力調查報告」，調查亞太區60家銀行業者，並針對各公司女性員工占比、女性主管占比（副總級、高階主管）及晉用女性新鮮人占比進行調查，並依比例進行排名。富邦金控以61％的女性員工占比排名亞洲銀行業第九、拿下台灣第一；晉用近70％的女性應屆畢業生獲得亞洲銀行業第四。

富邦金控長期關注人才培育，對於員工照護、打造健康幸福職場不遺餘力，自2015年成立公司治理及永續委員會後，落實性別平等即成為重要目標之一。

富邦金控每年為員工規劃性騷擾防治、防治就業歧視、人權等訓練課程，針對員工生產、育兒需求，公司亦提供優於法規的十周產假、生育補助津貼、於各辦公大樓設置完善哺乳室、開辦暖爸講座並與托育機構簽訂優惠方案等，提供員工及家庭全方位的照護。