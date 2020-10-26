房市好熱 房貸餘額創13年半最大增幅

房市愈來愈熱，中央銀行今天公布9月房貸以及建築貸款餘額，不只雙雙續創歷史新高，房貸餘額年增率更衝上7.65%，寫下13年半以來新高紀錄，建築貸款年增率則為9年新高。

央行今天公布9月房貸餘額為新台幣7兆8113億元，較上月大增736億元，爆出罕見大量，年增率為7.65%，也是2007年4月以來最大增幅。

央行官員分析，農曆鬼月過後，買氣本來就會增溫，加上台灣防疫成績良好、疫情趨緩，在不確定性降低的情況下，經濟穩健、就業無虞，有購屋需求者的支付房貸能力不會受到景氣影響，就會多考慮。

不過觀察重要交易量指標，9月的六都建物買賣移轉棟數月增12.3%，且單月交易量創57個月新高，和去年同期相比，六都建物買賣移轉棟數成長36.1%。

央行官員指出，最近建物買賣移轉棟數月增與年增率都呈現正成長，部分地區是「有基之彈」，但央行不樂見炒作行為，國發會已經召集相關部會緊盯房市，未來也會密切關注。

至於9月建築貸款為2兆3234億元，較上月大增301億元，年增16.11%。

建築貸款餘額可被視為建商推案信心指標，如今數據明顯衝高，是否意味已房市迅速升溫；央行官員分析，支撐建築貸款走揚主要有3大因素，一是政府推出投資台灣三大方案，台商回台浪潮延續之下，不只把部分生產線拉回，帶動廠房、廠辦、商辦等需求，員工跟著回來，也會衍生居住需求。

其次，建商看到住宅市場以及廠辦、商辦等需求升溫，可能覺得是商機所在，並加強推案意願。

第三，眼見建物買賣移轉棟數等房市指標走揚，建商趁勢增聘人力、加強餘屋促銷，這同樣會推升建築貸款餘額。

央行官員重申，以中科、南科為例，在台商回流、大廠進駐之下，廠房與住宅需求都有起來，這是有基之彈，對產業發展也有助益，但炒作是政府所不樂見的。