尬純網銀 國銀固樁 數位帳戶祭高利

三家純網銀最快年底陸續開業，國銀積極固盤應戰，重點布局不用臨櫃開戶的數位存款帳戶，以高利率、多次數的跨行提款轉帳優惠吸引民眾。

市場人士表示，包括永豐銀的大戶DAWHO推出50萬元活存利率1.1％、台新銀的Richart每月單筆自動轉入（ACH）2萬元以上至Richart，可享1％利率，限額30萬元內等，都是目前頗受矚目的作法。此外，一銀則與「Money錢」合作推出「夢想存錢計畫」，最高享72萬元內1.2％優惠利率，與其他銀行一決高下。

金管會銀行局統計，截至6月30日止，國銀數位存款帳戶開戶數達492.3萬戶、逼近500萬戶大關，較第一季單季大增77.18萬戶、18.6％，較2019年同期的233.9萬戶翻倍成長。統計至第二季底，前五大數位存款帳戶開戶數分別是：台新銀211.3萬戶、國泰世華銀68萬戶、永豐銀47.2萬戶、王道銀44.2萬戶、一銀31.3萬戶。

一銀近期加碼優惠，除現行12萬元內1.2％高利活存、每月跨行轉帳手續費免費10次、跨行提款免費5次優惠，若搭配近期與「Money錢」推出的「夢想存錢計畫」，並提供個人戶使用者搭配iLEO數位帳戶享最高72萬元內1.2％優惠利率。

永豐大戶DAWHO推出新台幣50萬以內、活存利率1.1％，最高8％刷卡現金回饋及每月16次跨行轉帳免手續費等，優惠至2020年底。大戶DAWHO希望讓民眾宅在家就能匯款、轉帳、貸款、投資存股或網路購物，包括數位影音、學習、旅遊等各類平台，多元應用一次到位。

據台新銀Richart觀察，2019年民眾最希望新增的服務功能，就是子帳戶，期待能簡單透過一個帳戶，能滿足不同情境的資金管理需求，因此9月推出子帳戶功能，民眾可依據生活費、儲蓄、投資等不同目的用途區隔帳戶，每個子帳戶可自行命名；華銀SnY數位帳戶也加碼推出優惠，即日起至12月底，只要完成指定任務，即可在新台幣SnY存款5萬～10萬元部分，享有「最高2.5％」優惠存款利率，比一般銀行活儲年利率「多31倍」，甚至比三年期定存利率高出約三倍。