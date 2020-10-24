美國忙選總統 我在家數美金

講了好些日子的美國總統大選，戰情現在真的進入白熱化，不是美國人的我們，不怎麼憂心支持的候選人能不能選上，手上投資配置倒底放對不對，才是大家擔心的。瑞銀最新一季《投資者情緒調查》研究顯示，全球大多數投資者正考慮在美國大選前調整投資組合，選前押對投資標的、選舉結果出爐才有機會在家數美金。

花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部指出，此次美國大選面臨疫情、經濟衰退等因素，加上共和黨及民主黨兩黨政策方向截然不同，增添大選變數。市場預估，越接近總統大選，民調及相關政見，對市場波動性預期都會加劇，因此，在大選底定前市場難免面臨震盪走勢。

瑞銀《投資者情緒調查》於9 月下旬至10 月初期間，針對全球14 個市場的4,000 多名投資者及企業家進行調查，其中72％投資者正考慮於大選前調整投資組合，而62％受訪者計劃將按照大選結果，進行額外的資產調動。

國泰證券的《10月投資氣象觀測分析》亦指出，美國總統大選結果，將影響美股後市行情，市調機構多抱持大選後上漲機率偏高，即便暫時遇到短線波動，隨著企業財報及產業新應用推陳出新，投資人伺機布局的契機亦同步浮現。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，渣打銀行認為無論美國總統大選結果是誰勝選，寬鬆貨幣方向不變，財政救市措施也會延續，加上全球經濟將持續轉強，在選後仍會呈現復甦走勢。

「無論如何，這場選戰最後一定有一人出局」，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞亦指出，1952年以來美國總統選舉前後，S&P500表現來看，現任總統連任可強化市場信心，延續之前的施政措施及兌現競選承諾，股市會有較好的表現。若由新候選人接任新總統，受到施政團隊人事更迭及新手上任，短期間股市較容易有波動發生。

陳太齡提醒，唯一必須留意的是，倘若民主黨「大獲全勝」，意即同時拿下總統與參衆兩院多數席次，則川普先前實施的減稅政策將面臨被推翻的可能，以及對加強產業監管等措施，則可能對金融市場產生負面影響。

國泰證券國際金融處剖析，此次美國總統大選雙方候選人政見當中具有共識且受惠的產業，舉凡科技類的5G產業發展以及半導體等，如輝達、高通、Ciena、Lumentum、威瑞森等企業；醫療產業由於受惠於提供審核加快與專利藥保護規劃，則可留意製藥與生技股，如輝瑞藥廠、嬌生、安進公司、吉利德科學、生物基因等相關公司；此外，還有不受疫情與景氣影響的國防產業亦可多加關注，如洛克希德馬丁、雷神、波音、通用動力、諾斯洛普葛拉曼等，都值得市場多加注意。

花旗銀行則建議，債券部位應減少全球固定收益的比重，新興市場債市與高收益債券則不在此限，其殖利率較高，市場游資（Hot Money）充沛且較不易受到利率變化影響，可適度增加配置。

外匯部份，渣打銀行分析，若是拜登當選總統，預計美國將採取傳統的多邊主義外交政策，在很大程度上會支持全球經濟成長、消除不確定性、同時降低美元的避險需求，更有可能令美元重新走軟。若是川普連任，預期將持續關注外交和貿易政策，並可能更激進地與中國「脫鉤」，可能會是美元的不可預測因素，在此情況下，美元走弱的程度可能會較為節制。

為避免現有部位產生大量匯損，花旗認為，美國大選風險估會導致美元進一步疲弱，建議進一步將美元分散配置到歐元或是英鎊。渣打銀行亦有相同看法，無論川普或拜登當選，都不太可能扭轉美元跌勢，建議改為配置非美貨幣，包括好歐元、澳幣、英鎊和人民幣。

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