公股銀衝電支 推帳戶連結服務

強化行動支付業務，公股行庫積極強化合作，臺灣企銀規劃將推出帳戶連結（Account Link）服務，預計第四季與街口支付、一卡通（LINE Pay Money）合作，以強化整體戰力。合作金庫銀行則是規劃今年擴增與悠遊卡及一卡通約定連結存款帳戶付款服務。華南銀行則是正積極開辦帳戶連結服務。

臺企銀積極鎖定年輕族群，除了持續強化數位存款帳戶外，也持續強化行動支付，現在正規劃與街口、一卡通（LINE Pay Money）合作，希望讓年輕族群也可以更加輕鬆接觸行動支付。

另一方面，臺企銀也持續發展臺企支付（台灣Pay），今年以來的使用客戶數與交易量皆較去年成長，目前正開發紅利點數機制，藉由消費累點與折抵，未來將作更多的點數變形應用，以深化銀行的行動支付客戶數與交易量。

合庫銀行主管說，於2018年與街口支付異業結盟合作帳戶連結服務，提供存戶可線上約定帳戶付款、退款、儲值及提領等交易，並規劃於今年擴增與悠遊卡公司及一卡通公司約定連結存款帳戶付款服務，希望透過與電支業者合作吸引更多年輕族群，翻轉較為傳統的企業形象，並挹注更多無風險手續費收入。

另外，合庫銀規劃，現在的「合庫E Pay」將增加信用卡一維條碼被掃及台灣Pay「Line官方帳號暨會員平台」與「紅包平台」等多項新功能，積極推動新商品服務，打造以客戶為中心的數位金融環境。

合庫銀主管更強調，目前銀行的刷卡設備可支援行動支付，包括Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay等，目前具備行動支付功能的刷卡機計12,683台，占刷卡機的39.24％，預計要於2023年前，讓所有刷卡機可全面支援行動支付功能。

華南銀行主管指出，現在正持續優化App的使用者介面與使用者體驗設計，使操作更直覺、更容易上手，並正積極開辦帳戶連結服務，加強異業合作，並擴展行動支付客群。

一卡通、LINE Pay 深耕校園

一卡通公司與LINE Pay攜手持續擴展使用場景，深耕校園推廣無現金行動支付服務有成，截至目前為止，已於全台77所大專院校校園內商店導入LINE Pay行動支付，普及率近50％；其中更有34所大專院校提供師生LINE Pay繳納行政規費的服務，校園開通數較去年成長超過兩倍，透過LINE Pay Money繳費的交易額更成長12倍。

為協助學校打造無現金更便利的智慧校園，一卡通與LINE Pay將持續於校園商店內導入LINE Pay行動支付，並預計於明年第一季前，再新增10所大專院校繳納行政規費的服務。

一卡通公司表示，針對校園的行動支付服務推展，LINE Pay與一卡通與學校密切合作攜手開發校園行政規費及校友線上捐贈系統，提供LINE Pay行動支付服務，協助校園邁向智慧化，便於校園行政管理，節省人力物力。另一方面，也積極開拓校園內商店、周邊商圈支付據點，同時配合包含國立台灣大學等八所學校導入線上點訂餐系統。

合作大專院校以透過LINE Pay Money繳交的校園行政規費的交易額成長最多，交易額截至2020年9月為止，成長超過12倍至142.3萬元，合作學校也由去年下半年起陸續開通的11所，今年再新增23所，達34所，開通數成長超過兩倍。

校園行政規費可繳費項目包含成績單、畢業證書、在學證明、學生證製卡費、宿舍冷氣儲值、校外學生推廣教育費用等。

另外，LINE Pay的生活繳費功能也提供台北市立大學及高中以下各級學校、台南市立高中以下各級學校、雲林縣立國中以下各級學校及高雄市指定大學等四縣市學雜費之繳納。

此外，目前校園內店家已啟用LINE Pay行動支付服務的大專院校有77所，共近600間的校園店家，於全國大專院校普及率近50％。

除校內商店外，LINE Pay與一卡通公司也積極開發校園周邊商圈店家導入LINE Pay，包括與大專院校師生生活相關的無人商店或自助設備。

LINE Pay可於校園支付使用外，連結銀行帳戶的LINE Pay Money也有轉帳、分攤付款及免費提領等功能，如父母要轉錢給住校子女，同學聚餐分攤付款，或將錢提領到不同銀行帳戶等。