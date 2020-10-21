助青年就業 花旗基金會攜手芥菜種會

受到疫情影響，全球市場大受衝擊，波及正常就業機會，青年族群更是首當其衝，即使防疫有成的台灣，及至今年8月，15～24歲青年的失業率高達12.04％，為全國平均失業率3.99％的三倍。

花旗（台灣）銀行政府暨公共事務長暨發言人潘玲嬌指出，青年族群失業率偏高在世界各地普遍發生，花旗集團多年來推動「邁向成功之路Pathways to Progress」計畫，在台灣則與基督教芥菜種會合作進行「Yes, I Can.青年就業培力」計畫，攜手打造扶持青年、安心就業的環境。

花旗基金會自2017年與基督教芥菜種會合作舉辦青年就業培力課程，提供青年補強就業預備課程，透過自我探索、人際互動等學習，克服心理障礙，進而建立自信，迎接未來與職場接軌的希望。三年來已幫助377名青年順利就業，其中283人穩定就業。

基督教芥菜種會執行長吳小萍表示，就業培力的青年中，有超過半數在餐飲、住宿和一般服務業工作，今年受到疫情影響，許多從事服務業、餐飲業的青年更是備受衝擊，因此芥菜種會以就業培力作為消除貧窮的服務方式，協助青年度過疫情困境。

2020年「Yes, I Can.青年就業培力」計畫共舉辦27場培力課程、15場圓夢行動，獲70家友善雇主支持，總計接觸1,169位青年。調查結果，有94％的參與青年更加認識自己，80％的青年面對未來就業更有信心，90％的學員改善人際互動的技巧，86％的青年更加了解自己未來職涯方向。

今年的課程中，花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻也透過現場及視訊與超過50名的青年互動，鼓勵青年走出舒適圈，不要怕失敗，盡量學習、去好奇、去嘗試，千萬不要放棄追求興趣和夢想的機會。他也以「打不死的小強」為喻，勉勵年青人勇於面對失敗與逆境，才能夠鍛鍊自己解決事情的應變能力，這些都是重要的成長過程。