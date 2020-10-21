國壽用心 得獎常勝軍

國泰人壽參與第17屆國家品牌玉山獎，一舉奪得五個獎項，更在「傑出企業」與「最佳產品」獲得最大獎項的「全國首獎」，展現持續創新的競爭力。國泰人壽資深副總經理劉大坤代表領獎時表示：「保險+科技，幸福更靠近─Smart,Simple,Safe」，這是國壽的全新願景，希望透過科技的力量與異業合作，為保險帶來更多可能性。

獲得本屆玉山獎「最佳產品類」全國首獎的國壽「飛揚享退變額年金保險」，採用領先業界的附保證投資型保單開發技術，由專家協助參與市場投資，提供每月收入及滿期保證，讓民眾享有更美好的退休生活；而拿到「最佳人氣品牌類」獎項的「智能客服-阿發」，則是採取新一代自然語言理解技術進行語意分析，使智能客服更能判斷情境並且提供解決方案，目前已經累積230萬人次使用，滿意度高達95％。

另外，國壽亦獲IDC數位轉型最大獎肯定，全球諮詢研究調查公司IDC，為了表彰亞太地區運用數位化技術在各領域成功轉型的企業，連續四屆舉辦數位轉型大獎（DX Awards），國壽今年在眾多企業中脫穎而出，獲頒台灣「數位轉型綜合領導者（Digital Transformer）、營運模式轉型領導者（Operational Model Master)與人才開發領導者（Talent Accelerator）三項大獎，在在肯定國壽於數位轉型之努力與成果。

國壽亦四度蟬聯財訊金質獎、及六度蟬聯「卓越保險評比」肯定，除了在數位轉型浪潮中激流勇進，國壽也積極的響應政府政策，推動普惠金融、提升弱勢保障，致力於金融友善教育，讓保險回歸保障本質。

國壽連續四年蟬聯「財訊金融獎」壽險類「最佳壽險形象」、「最佳壽險服務」兩項金質獎，日前亦獲得「2020卓越保險評比」金控類壽險公司「最佳品牌形象獎」，同時也是國泰人壽連續六年蟬聯該獎項。