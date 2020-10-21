政府德政度錢關 信用卡預借現金大減12.6％

有政府的低利紓困貸款，誰會動用信用卡預借現金。據統計，信用卡預借現金今年前9月新動用金額合計約163億元，比去年同期減少12.6％，銀行業者表示，有政府的紓困方案，有些甚至免息，民眾就不用以信用卡預借現金。

信用卡業務今年也算是新冠肺炎的受災戶，除了前9月刷卡金額2.22兆元，比去年同期衰退近7％，銀行信用卡手續費及相關利息收入衰退10％以上；人際接觸減少，前9月信用卡發卡數近493萬張，比去年同期的538萬張，減少8.4％，發卡動能比去年衰減，卡片的高回饋福利也會逐步調整，有些會改針對特定族群，吸收銀行想發展的目標客群。

銀行業者表示，未來的經營挑戰會越來越嚴峻，前幾年信用卡的衝刺，已招攬足夠的客戶，現在應要儘可能「保守謹慎」，才能安度未來可能的變化。

今年前9月發卡量前五大銀行，分別是玉山銀行的67.1萬張，台北富邦銀的64.5萬張，中信銀有61.6萬張，國泰世華銀則發56.9萬張，台新銀則發49.7萬張，與其他銀行大幅拉高距離，最少都差距21萬張以上，33家發卡機構前9月有19家發卡不到9萬張，即一個月平均不到1萬張，前五大則每月至少發出4～9萬張以上新卡。

但2019年時有銀行連續好幾個月、每月發卡10萬張以上，今年相對發卡速度有放緩，前9月比去年同期少發近45萬張卡；同時間也有279萬多張卡停卡或減卡，比去年同期也是少8.7％，銀行表示，主要是去年已有一波主動清卡，在徵求客戶同意後，將很久不動用的信用卡主動清卡，可降低維護成本、避免不必要的盜刷風險。

同時今年信用卡預借現金業務，除了2月及3月新冠肺炎剛發生時，有爆出單月15.55億及24.67億元的動用金額，比去年同期分別增加15.3％及16.7％外，之後各月預借現金金額都比去年同期少。

銀行業者表示，4月左右就有各式紓困貸款方案，客戶有管道可借到更低利的貸款，就無需動用信用卡借款，所以前9月信用卡預借現金比去年同期少了23.5億元，減少12.6％。

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