近3年攔下1億詐騙款 國泰世華用「它」控管

詐騙層出不窮，國泰世華銀行法遵長黃允暐表示，累計近3年共發現並攔下180件詐騙案，金額達新台幣1億元，除大數據分析，後續將導入人工智慧，鎖定收受詐騙款項人頭帳戶控管，協助預防詐騙。

詐騙案受害者，有一定比重屬中高齡者，為協助預防，國泰金控及刑事局今天一同舉辦「詐騙防衛隊桌遊大賽」，邀請北部上百位爺爺奶奶以玩桌遊方式，了解詐騙花招。

刑事局偵查員樓一慧分析，2019年高齡詐騙被害人遭詐手法，以「猜猜我是誰」占比30%最高，其次依序為「盜冒用好友身分」占比19%，「假扮檢警」手法占比18%，且近年排名變動不大。

國泰世華銀行法遵長黃允暐表示，近年以來詐騙案並未減少，累計近3年因行員機警、成功攔阻客戶遭詐騙的案件多達180件，金額達新台幣1億多元。

黃允暐說，要協助客戶降低遭詐騙機會，一方面得靠第一線行員、客戶人員的專業、關懷及機警，另一方面則仰賴銀行防堵機制，例如國泰世華165家分行及24小時客服中心，已建構全台反詐騙服務網絡，並透過科技系統輔助及資料分析，找出疑似人頭帳戶使用情形，採取控管及審查措施。

黃允暐表示，許多詐騙案都是透過人頭帳戶進行，若能有效控管可疑人頭帳戶，可有效避免詐騙發生，現已積極透過大數據去偵測，未來將導入人工智慧，使防詐措施更有效率運行。

國泰人壽副總經理范千惠則表示，國泰金於2019年開發出桌遊，結合實際案例和防詐教育，玩起來輕鬆簡單，老少皆宜，鼓勵長者邊玩邊學，提升防詐知識。