國泰庶民指數：錢進股市意願創104個月新高

台股不斷朝萬三測試，民眾投資意願也爆棚。國泰金控20日公布10月國民經濟信心調查（俗稱庶民指數），其中「風險偏好指數」，即有意將現金、存款投入股市的意願連續六個月上揚，10月來到7.6，有27.8％的受訪者想「錢進股市」，創下2011年3月以來的104個月新高。



10月民眾的經濟感受普遍好轉，有44.5％的受訪者覺得現在經濟景氣比半年前要好，39％覺得未來半年經濟會比現在更好，樂觀程度都是連續三個月上揚，景氣未來樂觀指數10月是9.4，是6月開始連續第五個月維持正樂觀指數。



10月也有31.1％的受訪者預期未來半年台股仍會維持上漲的趨勢，預期會下跌者也連續第三個月下降，10月有34.2％覺得未來半年股市會回檔，台股樂觀指數從9月的-3.8回升到-3.1，比疫情嚴重時的3月及4月，當時股市樂觀指數是-41及-35，現在已樂觀許多。



因為台股相當抗跌，且持續挑戰新高，民眾投資意願隨之升高，風險偏好指數從5月開始回升，已連續六個月上升，6月由負數轉正後，亦已經維持五個月的正投資意願，是此一調查十年多來投資意願維持正樂觀最長且最樂觀的一次。上次是2015年的1至5月亦是連續的正樂觀指數，但當時想錢進股市的受訪者約在20～22％，今年6～10月則是有26～27.8％有意投資股市，即這次的投資意願比2015年時更高。



國泰金控的國民經濟信心調查是從2010年3月開始公布，每月針對其集團客戶發出電子問卷，了解民眾最直觀的經濟感受，10月共成功回收2.35萬分問卷。



10月民眾的非耐久財消費指數由9月的-0.3轉為正3.4，有29.4％的受訪者有意願在未來半年進行大額非耐久財消費，即旅行、美食、血拼等，但耐久財消費指數則仍是-13。

近七成民眾認明年不會加薪

雖然勞動部決定明年基本工資要調高到2.4萬元，但據國泰金控20日公布的國民經濟信心調查，有68.6％的受訪者認為自己工作的單位，2021年並不會跟進調薪；只有25％受訪者認為自家公司會跟進調薪，但幅度在3％以內。



國泰金調查顯示，10月有18.8％的受訪民眾覺得未來半年工作會比現在好找，認為比較難找工作者也降到四成以下，來到39.3％，即未來就業樂觀指數10月是-20.5，是今年2月以來最樂觀的時刻。



國泰金每月調查國民經濟信心指數時，會同步依時事調查民眾感受，勞動部在8月18日召開基本工資審議委員會，決議基本工資月薪從新台幣2.38萬元調高到2.4萬元，調幅約0.8％；時薪則由158元調至160元，調幅約1.3％。



去年9月國泰金時事題亦是問基本工資調整，民眾會不會預期薪水跟漲，當時有61.9％覺得自己薪水不會調整，30.4％認為會調高，但調幅在3％以下。



等於今年是基本工資連續第三年調整，但還有68.6％覺得薪水不會跟著調，25％覺得即便有調高，也頂多3％，比去年更無感。



由於國泰金是針對其銀行、保險客戶定期發出網路電子問卷，回答客戶可能大部分是白領階級，對基本工資調高，會覺得與自己較無關聯，且任職公司也並不會因政府調高基本薪水，就替所有人加薪。



在歷經疫情後，10月有61.8％的受訪者覺得未來半年自己薪水都不會變動，但有17.9％覺得未來半年薪水會比現在高，該比率連六個月上升，未來薪資樂觀指數10月來到-2.4，是今年3月以來的新高。