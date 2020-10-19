《The Asian Banker》評選臺灣唯一雙料冠軍 中信銀董座利明献 登最佳CEO

新冠疫情持續延燒，考驗企業領導人經營力，國際權威財經機構The Asian Banker（亞洲銀行家）雜誌針對亞太及中東地區域金融機構領袖應對疫情表現評估，中國信託商業銀行董事長利明献因創新整合業務優勢、善用數位力打造敏捷執行力有成，獲頒「台灣最佳CEO」（Best CEO in Taiwan）；另因疫情期間，中國信託銀行配合政府政策提供勞工紓困業務，有效協助民眾解決疫情期間資金調度需求，同時獲得「台灣最佳管理銀行」（Best Managed Bank in Taiwan）殊榮，為臺灣唯一獲獎的金融機構。

利明献感謝主辦單位亞洲銀行家雜誌，在嚴峻的時刻給予中國信託銀行團隊最實質的鼓勵。利明献指出，疫情仍舊考驗你我，企業必須更嚴格檢視競爭力，中國信託在此風暴中，以敏捷思考、即時回應、快速適應、客戶至上等概念，加乘中國信託長期投入的數位轉型，在極短的時間內配合政府的紓困政策，成效卓越並獲得各界認同，是能於眾多競爭對手中勝出的主因。

疫情期間中國信託銀行承接逾28萬件勞工紓困貸款，成功核貸案件23萬筆，短短六周內完成原須耗時兩年才能處理的案量，背後原因是「全數位化申請平臺」、「智能徵審大腦」、「流程機器人」三大數位力，搭配自動化處理系統；更重要的軟實力，則是以客戶需求為優先考量的團隊。

利明献表示，中國信託銀行辦理勞工紓困業務，前後動員2,600位同仁，敏捷應對所有疑難雜症。另一方面，疫情造成許多產業營收減少，中國信託銀行實施多項優惠機制，提供房屋貸款利率、個人信用貸款利率及信用卡循環利率減息、企業周轉金貸款展延或優惠，協助民眾及中小企業寬緩資金與紓困，今年4月也主動提供位於南港總部的中國信託金融園區內商家降租，降幅最高達86％。