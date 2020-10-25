下個FinTech人才就是你！

理工科畢業也能跨界金融業 今年台灣純網銀正式問世，加上開放式銀行上路，預計銀行業對金融科技人的需求更加殷切，今年銀行業的金融科技人可望再度攀升。未來金融業的新方向將由跨界的FinTech人才引領，科技人其實不需拘泥產業別，或許因跨界帶來另一新火花。

一向以財經相關科系人才為主要招募對象的金融業者，近年為了發展金融科技，將徵才觸角伸向理工科系的畢業生，而這些「跨界」人才將為金融領域的「人」與「資料」帶來何種火花？又會如何創造出特別的顧客體驗？甚至金管會也預告法規修正，讓科技人才不僅可轉任金融業，還能夠出任分支機構負責人，也有助於金融業廣納科技人才。

金融業玩跨界，更多超出想像的金融服務可能會逐一實現，也因此金融科技發展正如火如荼，對於科技人才的需求也越來越高。金管會日前宣布，將預告法規修正條文，正面表列資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟等人才，有一定工作年資者，可轉任金融業經理以上職位，甚至可出任分支機構負責人，讓科技人轉職路更寬。

新增跨業人才條款，年底前生效

金管會此次將一口氣修正13項法規，包括金控、銀行、信託、票券、信合社、證券商、投信、投顧、期貨、期貨信託、期貨經理、期貨顧問及保險業負責人的資格條件中，都會新增「跨業人才」條款，預計將在今年底前生效適用，未來金融機構若挖角科技人才，將不用逐案認定。

其中，證券業若挖角科技等跨領域人才，將不限就職範圍，例如挖角聯發科工程師，只要此人有相關分析師、投信顧或證券高級業務員證照，且有2至6年的科技業工作經驗，到投信或投顧後不一定只能從事資安或金融科技相關工作，甚至可以直接出任投資部門主管、分公司負責人等，彈性更大。

證期局因為有相關專業證照要求，因此對跨領域專業人士工作年資要求較低，投信投顧、期貨信託等只要2年工作經驗即可，最長也僅要求6年。

若是轉任到銀行、金控、信託業，則服務範圍限制在資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟或企業管理等領域，並要工作經驗10年以上，可任職與原專業領域相同的總行經理到副總經理的職位，不過，總經理則因要求更高的金融專業及熟悉金融各項業務，尚未允許科技人或其他專業人士出任。

保險業亦是要求10年以上工作經驗，但除了資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟，還有財務會計、人力資源領域，都可轉任保險業總公司經理以上職務，但也是限原專業領域同性質的工作，亦不含出任總經理。

FinTech從業人員今年將突破萬人

金融業擴大招募金融科技人才的趨勢方興未艾，據金管會統計，去年全體金融業從事金融科技領域者共8,824人，較前年增加1,226人，年增16.13%，預估今年全年可望衝破萬人大關；其中又以銀行業的金融科技人達6,364人最多，也較前年增加942人，年增17.37%。

據金管會統計，2019年國內金融業者投入金融科技發展總額為165.2億元，預估今年全年投入金額為188.8億元，其中以銀行業預估今年投入金融科技發展經費133.5億元最多，保險業也有40.4億元。

業者表示，今年有純網銀問世、加上開放式銀行（Open Banking）上路，預計銀行業對金融科技人的需求更加殷切，今年銀行業的金融科技人可望再度攀升。金管會也發現，金融業和金融科技業合作情況，從2017年的支付、大數據、資安等，到2018至2019年時，已經轉成AML╱KYC，人工智慧、雲端和Open API等領域，顯示近年因各界重視資料共享、雲端委外與身分驗證議題，加上金管會推動開放式銀行等因素，讓相關領域的合作案增加。

金管會副主委許永欽表示，以AI人工智慧來看，在各行各業的表現都相當多元，於金融業人工智慧的運用還沒有很多，但年成長率高達28%，需要注意的是，人工智慧沒有人為特徵，在未來的判讀上，以及法律的責任需要多加注意，同時「機器人是沒有道德判斷能力的，無法辨別對與錯，在運用AI金融科技時，金融機構制定演算方法不能只考量商業利益。例如讓消費者過度借貸，造成無法償還，而這些錯誤要如何及時修正。」也就是科技研究一定要能與業務單位協同溝通，才能開發出最好的系統。

一位在大學是「純資工」背景的A君也分享，畢業後選擇來到金融業工作，初期雖有點不適應，但在協助各單位建置自動化流程的過程中，體會到當金融人與科技人攜手合作，得多溝通以整合不同思維，才可激發創新顧客體驗。

而未來金融業的新方向，將由跨界的FinTech人才引領。科技人其實不需拘泥產業別，不管是電子業、網路業、科技業或金融業，其實都同樣在探討需求、開發產品、撰寫程式、進行實驗，只是應用場景和所需產業知識不同。

採訪、撰文：張嘉伶

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