管控高成數房貸 LTV成撒手

明年6月將上路的LTV（貸款價值比，loan to value）新制，可能成為管控銀行祭高成數房貸的撒手。行庫主管指出，依LTV與風險權數的對應關係，未來房貸貸款成數若為六至八成，風險權數是以30％認計，但若跨過八成，風險權數將從30％直接升為50％，直接劇增快一倍。



也就是說，銀行若承作太多高成數房貸，在資本適足率、流動性風險控管這兩大指標恐怕過不了關，包括必須為此增資，反而會帶來更大的負擔。



銀行主管指出，LTV指貸款價值比，主要指貸款金額和抵押品價值的比例，多見於抵押貸款，例如房產抵押貸款。金管會原本擬在今年第三季上路房貸成數與風險權數設算新制，但為了避免影響到紓困作業，且讓銀行有更多建置新系統的時間，才延到明年6月上路。



最近九成房貸成為市場熱議話題，對此金融業者透露，把房貸成數拉高至九成應是極少數的個案，關鍵就是明年即將上路的「LTV與風險權數新制」，因為貸款成數一旦跨過八成，「風險權數馬上提高快一倍」。行庫主管分析，這會直接影響到資本適足率及流動性的計算，使得不少銀行不敢推出九成房貸，推出的銀行也會進行量的管控。



據了解，房貸利率方面，央行目前訂有「二套鐵板價」，對一般房貸及豪宅房貸採「雙軌制」管理。行庫主管私下指出，央行對豪宅管的不僅是成數限六成，利率水準也比一般房貸利率更高，其中一般房貸利率「鐵板價」是1.31％，但豪宅版最低利率則「不可低於1.47％」，而且必須按月報送給央行。



現在央行已對一般型、豪宅型房貸進行明確的「量化管理」，多家行庫主管私下表示，近來央行雖然致電多家銀行問了包括成數、利率、寬限期等多道房貸承作情況，「但最關心的仍是成數問題」。