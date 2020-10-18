中信銀號召同仁 為未來種一棵樹

中國信託商業銀行支持「為未來種一棵樹」倡議，17日號召100多位同仁及親友，前往新北市金山區中角灣，種下近千棵具耐鹽、耐旱、耐強風特性的林投與黃槿，保護海岸線不受颱風、海浪侵襲而流失。中國信託銀行鼓勵同仁走出辦公室，用實際行動共創友善的永續環境。

中信銀行認養新北市金山區中角灣及雲林縣西螺鎮土地範圍內新植樹木共2千株。此次參與種樹的中信銀行同仁及親友年齡最小僅3歲、最高77歲。

慈心有機農業發展基金會種樹總監程禮怡指出，北部冬季多雨，比台灣其他地方多出一個種樹的季節，秋季種樹葉子不會馬上變得旺盛，但根會逐漸發育，來年春雨來時枝葉便會馬上蓬勃生長。

海岸沙地難維持水分，因此特別使用與仁舟社會企業開發的「水寶盆」做為蓄水容器，天然紙漿製成的水寶盆外型如元寶，蓄滿水後應用虹吸原理，透過導線供水給植物根部，提供樹苗水分，日後外殼腐爛也會成為天然有機肥。海岸造林存活率不高，植樹後的養護很重要，慈心基金會志工會定期灌溉、除草，紀錄樹木成長情況。

支持「為未來種一棵樹」倡議，中信銀行用實際行動共創永續環境，種下的樹苗長大後形成天然屏障，紮實的根系深入沙下，當海水入侵時能延長沙子滯留時間，保護海岸線不流失。

中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝表示，中國信託長期致力並落實企業永續作為，從工作與日常生活中實踐環境保護觀念，我們不只是種樹，也是為我們的下一代種下希望。

中國信託身為地球企業公民，持續實踐「節能減碳、環保永續」，不僅認養位於台北市南港區的三重世貿公園，種下131種蕨類與原生植物，成為台灣唯一的戶外蕨類生態公園，也致力於推動無紙化的綠色服務，中國信託金融園區更通過國內綠建築評估指標。未來也將透過更多元的形式，與客戶、同仁一起投入綠色行動，實踐環境永續目標。