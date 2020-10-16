國際負面消息拖累 新台幣周線終結連二升

10月以來新台幣一波強勁升值，直接衝破29元大關，站穩28元價位，但接連二天傳來負面消息，美國新財政刺激大選前過關機率低，及新冠疫苗年底問世生變，新台幣因美元反彈而回落，終場收在28.979元1美元，累計本周貶值1.3分，終結連續二周升勢。

新台幣16日收盤貶值1.9分至28.979元，成交量15.31億美元，本周小貶0.04％，在主要亞幣中相對弱勢，其他如日圓、韓元、人民幣、印尼盾、泰銖均為升值。匯銀主管表示，美國新經濟刺激方案，在大選底定前過關渺茫，且傳出新冠疫苗年底推出的機會恐落空的消息，尤其國際疫情難有效控制，美股延續弱勢整理，亞洲主要股市跟著回檔，台股震盪後收跌77點，指數連四黑，新台幣盤中也從先前的28.6元區間，跌回到28.7元價位。

美股回跌激起市場避險情緒升溫，國際美元走高，亞洲主要股市綠油油一片。匯銀主管指出，外資連二日賣超台股，金額雖不大、僅31億元，但匯出資金方向不變，新台幣實質匯率貶值明顯。另一方出口商拋匯，只要新台幣一走弱就會順勢進場賣匯，也提供新台幣支撐。

匯銀主管認為，新台幣這波漲勢暫歇，且央行總裁楊金龍15日確定28元價位將成為短期的新常態，反應在近日來尾盤調節作價的幅度，跟著新台幣轉弱而逐步縮小，主要因為先前尾盤加大阻升力道，現在趁美元走強，逐步減少幅度，預貿未來升勢重啟的作價空間，也就是說，短線將不會再回到29元，除非國際上出現更大變數。

隨美國總統大選的腳步愈來愈近，「10月驚奇」下半個月還會上演什麼震撼戲碼，無人可預知。匯銀主管強調，下周如果美元續強，外資賣股回流避險去，出口商照例也會進場拋匯，就看兩股力道拉鋸結果，最後再由央行尾盤作價調節幅度，決定新台幣升貶。