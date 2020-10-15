元大創新領先 奪財訊金融獎 五大獎

元大集團致力落實企業永續發展，並透過整合各子公司資源，提供跨業暨跨境完整金融服務，滿足客戶投資理財及金流整合等全方位金融需求，深受各界與投資人的信賴。15日於「2020財訊金融獎」中囊括五大獎，元大金控榮獲「金控永續獎」評審團特別獎，元大證券榮獲「最佳金融科技證券」及「最佳券商形象」優質獎，元大投信榮獲「最佳基金公司」金質獎及「最佳本國基金公司形象」優質獎。

元大金控以國際永續標竿企業為目標，是國內外獎項評比常勝軍，2019年同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股兩項殊榮，在「綜合性金融服務」產業類別中，是台灣唯一獲選的金融業。本次再次獲得「財訊金融獎」肯定，以卓越的「公司治理」、「社會關係」指標，奪下「2020財訊金融獎金控永續─評審特別獎」殊榮。

元大證券向來以客戶需求為主軸，致力為投資人提供安全、多元及便利的投資工具。元大證券在金融科技方面不斷創新，全面升級的「開戶通App」，大幅簡化繁瑣的開戶過程，並突破支援單家銀行的限制，達到全台所有銀行存款帳戶皆可約定為元大證券的交割出入款帳戶，解決投資人長期以來線上開戶的不便；而廣受好評的「投資先生」App，也進化成「AI智能選股App─投資先生」，集結選股、看盤、下單三大功能於一身，成為業界首創的人機協作一站式理財機器人，且提供客製化服務，開放客戶自行編輯報價或帳務列表資訊欄位，滿足各方需求。

元大投信為台灣基金業龍頭，公募基金規模排名市場第一，市佔率高達16.4％，其中自然人及法人受益人數均為業界之冠。元大投信除深耕主被動台股基金市場，更積極參與教育投資人與產品多元創新，此外在善盡企業社會責任之際，投研團隊投資流程導入ESG概念，並在2019年發行台灣首檔ESG ETF，建立資產管理新標竿。