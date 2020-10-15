北富銀系統出包要被罰？黃天牧四字回應

北富銀「系統之亂」已連續延燒4天，ATM、網銀、行動銀行等系統輪番出包。金管會主委黃天牧15日接受訪問時指出，金融業在做核心系統轉型時都非常慎重，此次北富銀也與銀行局報告過二次，轉型中本來就需要調適，現在大部份問題解決了也請北富銀在每個升級中產生的問題提出報告，至於是否會祭出處份，他說「言之過早」，客戶權益確保才是現階段最重要的。

北富銀15日早上繼續傳出員工薪資帳戶出現問題。銀行局副局長林志吉晚間證實，因員工薪資檔上傳時、檔案格式位移，導致行動網銀無法正常顯示餘額，但ATM、網銀都可顯示，相關異常已在早上8點半調整完畢。

林志吉表示，銀行局已要求北富銀每日定期回報新核心系統、分行營運狀況，若有異常狀況要盡速排除，若影響客戶權益要採取妥適補救措施。

林志吉表示，北富銀在10月11日已電話通報銀行局有重大偶發事件，10月12日用系統通報，13日又有針對新異常狀況通報一次，依規定，在重大偶發事件通報後隔日起七個營業日內要交查核報告，最慢10月22日前要交書面查核報告。

林志吉強調，最大處理原則就是不能影響客戶權益。一定要妥適與客戶協商處理，確保客戶與員工權益。

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