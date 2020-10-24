金融玩跨界 抓住「金融生態圈」的無窮商機

科技巨頭搶食金融大餅 全球正積極發展金融科技，台灣已進入Open Banking第二階段，部分銀行開始嘗試跨界合作，企圖鏈結形成新生態系並期盼利用新科技抓住年輕客群的心，為金融業拓展新商機、開創新未來。

科技大廠跨界搶食金融大餅毫不手軟，從支付到企業金融都搶著做，要拉自己的金融生態系，對銀行業的威脅極大，而金融業也積極找轉型，台灣已進入Open Banking第二階段，銀行基於自身營運策略、業務需求與第三方服務業者（TSP）合作，目前國泰、台新、富邦、永豐、中信、元大、上海商銀及臺灣企銀等銀行，已洽談相關試辦的內容，銀行因而期望透過新的跨界生態來抓住年輕客群。

世界各國都積極發展金融科技（FinTech），其中「輕鬆且容易上手的網路介面」成為金融科技服務優勝劣敗的關鍵。美國南加州大學數位未來中心（Center for the Digital Future）的研究報告《Future of Moneyand Banking Study》指出，近6成美國人願意考慮將他們的資產，從目前的銀行轉移到熟悉的科技巨頭手中，如Google、Amazon等。

民眾對銀行不再忠誠

看看另一份報告，美國市場研究機構Business Insider Intelligence指出，以Amazon為例，高達65%的Prime會員有興趣使用Amazon金融服務；一般Amazon用戶也有43%對此感興趣；尚未使用Amazon的民眾，也有37%的比率有意願嘗試。

消費者有高度意願接受亞馬遜金融服務，顯示隨著資訊獲取容易、跳槽門檻降低，過去民眾對銀行業者的忠誠度恐不復存在。金融科技所創造的創新服務，令科技業者趨之若鶩，從支付、保險、基金、借貸到發幣，到處可見其蹤跡。以電子支付來觀察，其交易過程中創造的消費數據與足跡，不僅能用於強化廣告推播，還可以成為信用評分參考。

科技大鱷來勢洶洶，覬覦傳統商業銀行的午餐。麥肯錫（McKinsey & Company）估計，在美國總值約1.35兆美元的金融服務市場中，科技巨頭將從各大銀行業者手裡瓜分掉40%的大餅。科技勢必對金融業帶來更多的破壞性創新，當前挾著平台、技術、社群與用戶優勢的Facebook、Apple、Google、Amazon，甚至特斯拉等科技巨擘，都想藉由自身科技的優勢在新世代的金融戰局搶下一席之地。

不過台灣市場的部分，金管會採取非強制的自願方式推動開放銀行，讓銀行業者能有機會擴大「金流生態圈」，並準備迎戰即將上線的純網銀，這些銀行躍躍欲試，著手準備加入第二階段試辦行列，不排除採集團內跨子公司資料應用、跨單位資料查詢，先試水溫。

異業合作發展「金融生態圈」

開放銀行（Open Banking）將邁入第二階段，從開放「公開資訊查詢」，向前推進到「消費者資訊查詢」，由於推動方式採「非強制性」，銀行可基於自身營運策略及業務需求與第三方服務公司合作，自由參加，但涉及銀行最寶貴的金融數據資產，部分銀行業者也很擔憂。

開放銀行第二階段，預計會有18支API（應用程式介面），應用的場景包括：帳戶餘額查詢、帳戶整合、信用卡比價、貸款比價、投資理財推薦、信用卡設定等功能。簡單來說，只要用戶同意開放個人資料，就能享有方便的整合服務。用戶在不同銀行或是同一金控集團下的存款、基金投資、貸款等資訊都能互通，在TSP業者的App上一次查詢。

目前銀行的業務，不脫存款、放款、財富管理這3大類。隨著科技發展，10年後的銀行不能再靠存款利率、理專服務做出差異化，有專家就認為勝出的關鍵在於「必須要與生活風格整合，體驗一定要好，還得能解決客戶問題」。

試想若是客戶有貸款需求，就代表生活中有某項問題需要被解決，「銀行如果能提前掌握，問題就能提前被解決。」而銀行該如何提前掌握客戶需求？靠的就是發展出「金融生態圈」，透過與異業的合作，把金融服務變成如同水電般，帶入客戶生活場景中。

若將金融數據與電商客戶資料整合，顧客在逛網拍時，銀行就能推薦優惠最多的信用卡，讓顧客直接在電商網站上辦卡，甚至參考顧客的購買紀錄（買家評分），作為信用評分的其中依據，做到立刻核卡讓顧客當下就能刷卡。看來金融業應該挖掘更多場景金融的情境，利用科技技術來達成「更快速抓住客戶的心」，金融玩跨界，商機仍很大！

為了讓金融業更暢行無阻發展金融科技，金管會明年推「金融行動身分識別」，並說明，若是高風險的線上開戶，新戶要用實體的自然人憑證，連結手機的生物識別驗證後就可確認身分，目前已有多家銀行在做，但各自用各自的系統與標準；未來金融機構籌組聯盟後可以互通，民眾只要一家金融身分識別，就能用手機開別的銀行帳戶。

政府也將開放一些資料供業者來使用，國發會的「數位服務個人化平台」（MyData）上線後，目前有12家銀行是服務提供者，而非資料提供者，資料提供者是政府機構，正在跟國發會談，預計明年能將資料提供者擴及到銀行，接下來就看銀行如何將「資料」運用得更有意思。

採訪、撰文：張嘉伶

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