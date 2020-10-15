疫情衝擊 楊金龍：寬鬆政策助經濟成長

中央銀行總裁楊金龍赴立法院財委會進行業務計畫及營業預算報告，因肺炎疫情衝擊，110年度繳交國庫官息紅利預算數為1,650億元，低於長期以來的1,800億元，他表示，為降低肺炎疫情對經濟及就業的衝擊，3月調降政策利率1碼（0.25個百分點），採寬鬆貨幣政策協助經濟成長。

楊金龍指出，今年6月及9月央行維持政策利率不變，延續寬鬆貨幣政策，支持經濟成長，主要因當前國內通膨率回穩，通膨展望溫和。近月出口增溫，加以國內疫情受控，內需回穩，預期本年下半年經濟成長回溫，明年續溫和成長。與主要經濟體比較，國內經濟表現相對穩健。

2020年受疫情衝擊，上半年經濟成長減緩，因肺炎疫情重創全球經貿活動，抑制台灣出口，加以國內外邊境管制，服務輸出劇減，民間消費減退。楊金龍認為，內外需疲弱下，經濟成長率降為0.78％，其中第二季為-0.58％，即2009年第四季以來最低。

由於全球景氣可望自第二季谷底回升，加以遠距商機與5G通訊等新興應用需求強勁，預期台灣出口成長動能提升。楊金龍說明，且政府推出消費振興措施，民間消費回溫，及政府提高公共建設執行效率，半導體業持續擴大投資先進製程，民間投資溫和成長。

楊金龍預期，明年疫情可望改善，全球景氣逐步復甦，台灣出口及民間消費成長升溫，加以半導體大廠持續投資，以及離岸風電及5G基礎建設等持續進行，民間投資將續穩定成長。預測經濟成長率升至3.28％，國內外主要機構預測值也都高於今年，平均值為3.34％。

央行109年度截至9月30日的營業總收入為2,974億元，營業總支出為1,603億元，收支相抵後，盈餘為1,371億。110年度盈餘預估，含中央造幣廠、中央印製廠預算營業總收入為3,092億元，預算營業總支出為1,683億元。

110年度的預算營業總收入與營業總支出相抵後，預算盈餘估計為1,409億元。除提存法定等公積282億元外，餘數連同以前年度累積盈餘523億元，共計1,650億元，悉數繳交國庫官息紅利。