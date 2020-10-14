中信銀 獲閱讀磐石獎

被視為閱讀界金馬獎的教育部「閱讀磐石獎」14日頒獎，中國信託銀行連續五年推動的「閱讀全壘打、夢想象前行」專案，獲「閱讀推手團體組」肯定，並於國家圖書館主辦的「全民最愛閱讀活動票選Top5」中，榮登「最喜愛」、「最有創意」、「最常參加」的閱讀活動三冠王。

「閱讀推手團體組」共24個機關團體獲得殊榮，中國信託銀行是今年唯一獲獎的民間企業，更是「閱讀磐石獎」開辦12年來第一家獲獎的金融業。

獎項評審肯定中國信託扮演全民閱讀推手，「閱讀全壘打」將閱讀和各項主題活動結合具創意，能提升閱讀興趣，民間企業致力投入校園閱讀活動推廣實屬難得。

中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝表示，書本是一輩子的好朋友，棒球傳達堅持到底的態度，「閱讀全壘打」透過棒球推廣閱讀，以創新模式豐富大家的知識存摺和健康存摺。

「閱讀全壘打」同時獲「全民最愛閱讀活動票選Top5」肯定，逾6千民眾投票，榮登全民「最喜愛的閱讀活動」、「最有創意的閱讀活動」、「最常參加的閱讀活動」三項榜首。國家圖書館盛讚「閱讀全壘打」透過閱讀換球票，掀起運動結合閱讀新風潮，吸引各族群、各年齡層讀者參與閱讀活動，發揮同業及異業結盟效益。

閱讀與棒球結合概念，源自於美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊與美國喬治亞公共圖書館（Georgia Public Library）推出的「全壘打讀者」（Home Run Readers）活動，中信銀行汲取「全壘打讀者」活動精華，2016年起攜手國立公共資訊圖書館及中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）舉辦「閱讀全壘打」，民眾借閱書籍、完成指定任務，可獲得中信兄弟主場賽事門票兌換券，並邀請中信兄弟球員擔任公益大使，分享閱讀經驗、為學童導讀繪本、號召親子共讀，藉由球星影響力，帶動喜愛閱讀和棒球風氣。