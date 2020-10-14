台灣併購量下滑 兩大困境待解

最新公布的「2020台灣私募股權基金白皮書」顯示，台灣併購的投資件數和金額連兩年顯著下滑，僅大型傳統PE性質案件仍有一定熱度，但政府期待的新創事業並未獲得青睞。白皮書研究團隊提出兩大困境，一是目前缺乏明確法條定義何謂私募股權基金，導致投資誘因不足；二是私募股權業沒有明確主管機關。



對此，國發會主委龔明鑫14日出席「2020私募股權論壇」時，口頭應允國發會可當主管機關，但具體管理細節尚待討論，未來可能先採取低度管理方式，由國發會負責輔導與跨部會協調。



2020台灣私募股權基金白皮書是由勤業眾信連合會計師事務所、德勤財務服務公司共同發表。德勤財務顧問執行副總經理潘家涓指出，2019年全球私募股權基金募資總額達6,240億美元，使全球私募股權基金可支配資金達到2.5兆美元，突破2018年的歷史紀錄；旦相較於印度及南韓2019年平均約30％的投資金額成長率，台灣甚至有降溫的跡象。



該報告統計，台灣募股權基金曾於2018年曾創歷史新高的31件交易案及第二高的交易總額24.3億元，2019年度交易案總額僅18件、交易金額降至18億美元。2020上半年交易案件總數為16件，總交易金額約6.1億美元，且一半以上案件交易金額小於3千萬美元。



潘家涓表示，缺乏明確法條定義PE基金，是台灣遇到的一大問題，必須有實際法條定義，才有助擴大資金導入產業，提升企業轉型。



台灣併購與私募股權協會理事長盧明光也表示，私募股權基金的多元投資併購模式，最能協助台灣企業現階段最迫切的三大問題，即接班傳承、數位轉型與跨國布局。



龔明鑫表示，台灣今年經濟能突出於全世界，主要是實質產業投資帶動，併購股權業可以幫很多忙，為大型企業轉型整併是其中之一，但還有更多的二代接班企業整頓、移出大陸的台商股權必須重新調整，有些要賣、有些要買，併購與私募股權協會發揮「Know How」。可以對台灣供應鏈有所幫助。