陸資買大同四度被抓包 金管會重罰2,500萬

查了近半年，金管會13日宣布，發現有陸資透過外資身分，在2019年5月開始，用為期半年時間買進大同股票逾13.7萬張，占5.87％，依法罰鍰新台幣2,500萬元，且停止股東權利及限期六個月內出清持股。

這也是金管會第四度查到陸資非法投資大同股票，但證期局副局長郭佳君表示，第四次查到的陸資與前三次不同。即並非前三次被查獲的陸資龍峰國際，但此案是兩岸人民關係條例提高罰鍰後首次開罰陸資非法投資，過去只開罰60萬元，這次則罰到最高罰度2,500萬元，是假外資罰最重的一次。

今年5月有立委質詢大同前十大股東中，如 滙 豐銀行託管ING亞洲私人銀行「疑似有陸資成分」，當時的金管會主委顧立雄也承諾會去了解。且據大同揭露的資料，滙豐銀託管的新加坡商ING亞洲私人銀行帳戶，就是持有大同股票5.87％，共13萬7,321張，與金管會公布的數字「不謀而合」。但金管會不願證實，表示裁罰案依例不會公布受裁罰者身分。

證期局副局長郭佳君表示，陸資是透過他人帳戶在新加坡金融機構開戶，再透過新加坡金融機構來台投資大同，開戶者並不是陸資，新加坡金融機構就開戶的投資人作KYC（了解客戶），但背後真正資金從哪邊來，就新加坡金融機構權限是看不到的。即金管會並不會對新加坡金融機構及台灣受託機構開罰。

郭佳君表示，這是透過多管道多方蒐證、比對後才查證到陸資從2019年5月開始，長達半年投資大同股票達5.87％。推算此陸資至少砸了逾新台幣27億元布局，至於金管會是如何查證到層層布局後的陸資，及透過何種管道、新加坡官方是否有協助等，金管會則表示不便對外透露。

金管會13或14日即會正式發文，文到後此陸資持有的大同股票，即無股東權，也就是10月21日大同股東臨時會，這5.87％股票已無投票權，同時金管會限期半年出脫大同股票，亦即明年4月中前，此陸資要賣光13.7萬張大同股票。

經濟部表示，被查獲的中資跟欣同、新大同無關，10月21日大同市場派主導的股臨會可照開。