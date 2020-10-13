央行盯銀行 防資金過度流向房貸

國內房市不畏疫情，今年表現熱烘烘，央行總裁楊金龍表示，第二季銀行新承做購置住宅貸款加權平均貸款成數為71.3％，高於九成者仍有限，央行將續督促銀行審慎辦理相關授信業務，以「防範過多信用資源流向不動產市場」。

他指出，央行一直密切關注房市動態，並維持高價住宅（貸款上限六成）規範，以維護金融穩定，更進一步直接點出二大核心問題，一是當前不動產持有稅負仍低，難以抑制囤房、養地，還有預售屋、新推案等市場資訊透明化不足；二是市場資金充裕，加上部分銀行不動產授信條件有趨鬆現象，如較高的貸款成數、較長的貸款年期或寬限期，及階段式計息。

對此，市場解讀，不排除央行在年底前祭出打房措施，超前部署防範房市泡沫。

楊金龍15日將赴立法院財委會進行業務報告，針對房市泡沫警訊，楊金龍指出，央行將密切關注房市動態與不動產貸款情況，適時採行妥適措施，防範不動產貸款風險升高，以維持金融穩定。在解決高房價問題，則有賴中央相關部會與地方政府通力合作，消弭投機炒作空間以健全房市。

其實日前央行副總裁陳南光即已撰寫專文解析，應針對房市過熱的風險超前部署，代表隨時可能再出手打房。過去央行曾在2010年6月至2014年6月期間，共祭出四波選擇性信用管制措施，市場俗稱為「打房」，有效消除投機炒房引發的房價飆漲。至2015年及2016年共二度鬆綁，僅餘最後的豪宅代款成數上限六成最後防線至今。

楊金龍認為，這一波與前一波的情況不同，主要是台商回台投資，置產投資需求漸增，加上政府持續推動都更政策，及市場資金充裕，使得今年初以來，房市交易量增加且房價上漲。影響所及，房價近一年來也顯著走高，但依國泰房價指數與信義房價指數漲幅來看，均低於上一波房價擴張初期的漲幅，並且六都交易為南熱北溫，且以台中市新推案價格漲幅最大。

楊金龍說，近年隨所得穩定成長，民眾的購屋能力提升，還有利率處低檔，減輕房貸負擔，房貸餘額穩定成長，建築貸款餘額則是雙位數成長。但本國銀行房貸與建貸逾放比仍顯現緩降，至8月底各降為0.14％及0.12％，均低於整體放款逾放比的0.24％；央行除繼續執行高價住宅貸款規範，並督促銀行審慎辦理不動產授信業務，以防範過多信用資源流向不動產市場。