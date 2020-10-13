央行穩匯出重手 上半年淨買匯39億美元

中央銀行總裁楊金龍15日將赴立法院財委會報告，根據央行提供立院的書面資料，上半年因匯市供給大於需求，為維持外匯市場秩序，央行進場雙向調節，淨買匯39億美元。楊金龍強調，台灣匯市屬於淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要，暗示還會繼續進場買賣匯做雙向調節。

新台幣13日收在28.92元，累計今年以來升幅達4.1％。楊金龍表示，美國聯準會（Fed）在3月降息且採行無限量量化寬鬆，讓國際美元應聲走弱，台灣因業者海外投資獲利資金匯回，及商品貿易大幅出超，外匯供給大於需求，新台幣匯率開始升值，今年至10月8日的28.966元止，分別較去年底及去年同日各升值3.94％及8.41％。

楊金龍指出，台灣經濟基本面較他國佳，使得新台幣升值延續，主要因台灣為小型開放經濟體，容易受到國際政經發展及大國貨幣政策的外溢效果影響，尤其外資常鉅額且集中買賣超台股，並匯入匯出資金，造成匯市波動。上半年匯市供給大於需求，央行為維持外匯市場秩序，適時進場雙向調節，淨買匯39億美元。

楊金龍說明，央行採行管理浮動匯率制度，當發生不規則因素，如短期資金大量進出及季節因素，導致匯率過度波動與失序變動，有不利於經濟金融穩定，央行本於職責維持外匯市場秩序。

楊金龍解釋，根據BIS（國際清算銀行）統計的新台幣名目有效匯率指數（NEER）與實質有效匯率指數（REER），長期以來，新台幣匯率波動度小於星元、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，反映管理浮動匯率制度成效良好，有助台灣金融穩定與經濟成長，央行將適時進場雙向調節，維持新台幣對美元匯率動態穩定。

新台幣已接連兩個交易日在盤中攻破「彭淮南障礙」28.632元，匯銀人士預料，新台幣後市看升不變，只要央行放手，應該很快就會衝破28.5元關卡。

國庫金雞母也染疫 央行明年繳庫不足1,800億

「國庫金雞母」不敵疫情，立法院財委會15日將審查央行110年度營業預算，根據央行13日出爐的書面報告，繳庫盈餘1,650億元、是13年來首度低於1,800億元，央行總裁楊金龍說明，主要就是受到了新冠肺炎疫情的影響。

楊金龍表示，今年初以來受肺炎疫情的影響，主要國家公債殖利率大幅下跌，目前國際市場利率仍維持在低檔，例如美元、歐元及日圓等的利率，均遠低於央行110年度預算外匯資產收益率1.77％，直接影響盈餘達成。

根據央行統計，109年度截至9月30日的營業總收入為2,974億元，營業總支出為1,603億元，即盈餘為1,371億元。110年度預算數，營業總收入3,092億元，營業總支出1,683億元，預算盈餘估計為1,409億元。提存法定等公積282億元外，餘數連同以前年度累積盈餘523億元，共計1,650億元，悉數繳交國庫。

楊金龍指出，央行資產收益及利息支出均具有不確定性，央行職責是以穩定物價，及促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，盈餘往往受至國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度的不確定性。至於外幣資產運用收益，為營業收入主要來源，影響收益的因素多，包括營運量、主要外幣利率及匯率，都非央行所能完全掌握。

央行營業支出也因受到沖銷性措施及國內利率調整變動的影響，具不確定性。楊金龍強調，這也是各國央行共同面臨的問題，今年在疫情影響下，即出現盈餘減少的負面效應。

財委會立委多年來均稱央行是「國庫金雞母」，根據央行統計，累計楊金龍及前任總裁彭淮南，近22年共為國庫賺進4兆4,447億元，接近二年的總稅收。