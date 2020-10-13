陽信銀前三季獲利 續創新高

受疫情影響，今年以來金融業普遍獲利動能趨緩，陽信銀行核心業務仍維持穩健，交出連續三季正成長好成績，自結前三季累積稅前淨利30.95億元，年增9％，續創新高，稅前每股盈餘為1.13元。



陽信銀9月單月稅前淨利2.72億元，較去年同期成長16％，至於9月底總資產5,802億元、淨值達364億元，較去年底分別上升11％及10％，年底總資產有機會突破6千億元。陽信銀行表示，第四季仍將以穩健保守的步調，持續擴大各項業務規模，可望順利達成全年稅前淨利36億元目標。

布局國內據點 提升通路價值



陽信銀行指出，該行近年布局國內據點有成，2014年起陸續新設花蓮、苗栗、龍井、雲林、南投、台東、宜蘭等分行，達到全國各主要行政區皆設有據點的目標。再經金管會核准，於2019年6月及2020年10月5日完成新設林口及豐原分行，總分行家數由原先96家成長至目前105家，淨增加九家分行。



陽信銀行因多次榮獲金管會中小企業放款績優獎勵，先後將九家簡易型分行升格為全功能分行，皆有助提升整體通路價值與營運綜效。

力挺政府政策 推動安養信託



鑑於國內人口高齡化發展趨勢，陽信銀行說明，該行積極響應金管會推動信託2.0政策，除辦理高齡者及身心障礙者安養信託外，並持續秉持專業熱誠之服務精神，發展更多信託商品，提供客戶量身訂做的資產管理服務，以滿足多元化信託需求，不同階層、社經地位民眾都能被照顧到。

刷曜晶卡繳保費 新戶回饋6.3％



陽信銀強調，為減輕民眾繳保費的負擔，該行於7月起將曜晶卡權益再升級，除海外消費回饋2.5％，繳交任何國內保費再回饋1.3％，新戶另加碼5％，等於一口氣就拿6.3％高額回饋，同時可獲最高12期零利率，透過線上申辦還有機會獲得iPhone手機等大獎。