擺脫疫情、踩雷陰霾 中信金Q3獲利翻倍

中信金12日發布2020年9月份自結盈餘，9月份單月稅前盈餘為47.29億元，稅後盈餘為41.84億元，累計前九月稅前盈餘439.65億元，合併稅後盈餘361.26億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.80元。

中信金控2020年第三季明顯擺脫疫情衝擊與踩雷陰霾，稅後盈餘為169.49億元，較第二季增加99.32億元，大幅成長142％！中信金指出，第三季獲利正向因素較多，有股利入帳、財管手續費收入成長等因素，不像第二季有兩大負向因素包括：一次性認列未分配盈餘所得稅、新加坡興隆授信案提列呆帳等拖累，獲利已逐步恢復穩定。

中國信託金控表示，9月份整體動能表現穩健，但因股息入帳高峰已過，金控9月獲利較8月下降，另外，未來對於降息的衝擊、疫情影響等變數還是不可忽視。

中信金控指出，2020年第三季稅後盈餘達169.49億元，除了第三季為現金股利旺季挹注獲利外，金控獲利動能隨新型冠狀病毒疫情趨緩而回穩，其中財富管理手續費更較前一季成長超過三成，銀行及保險二大獲利引擎在第三季均有穩健的表現。

中信金控子公司中國信託商業銀行累計前三季稅後盈餘為214.55億元，今年獲利雖因疫情及降息而受到影響，但核心業務動能維持良好，銀行存放款業務及財富管理業務持續穩健。中信金控另一子公司台灣人壽保險公司因投資收益佳，累計前三季稅後盈餘為159.08億元，較去年同期成長14％，獲利表現良好。

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